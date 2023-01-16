«15% рынка выйдет из тени»: Гетманцев рассказал о выгодности е-акцизной марки и прокомментировал критику бизнеса — Finance.ua
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«15% рынка выйдет из тени»: Гетманцев рассказал о выгодности е-акцизной марки и прокомментировал критику бизнеса

Казна и Политика
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«15% рынка выйдет из тени»: Гетманцев рассказал о выгодности е-акцизной марки и прокомментировал критику бизнеса
«15% рынка выйдет из тени»: Гетманцев рассказал о выгодности е-акцизной марки и прокомментировал критику бизнеса
Результатом введения QR-кода вместо бумажной акцизной марки для алкогольной и табачной продукции станет легализация около 15% теневого рынка.
Об этом в интервью Telegraf заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя законопроект о введении электронной акцизной марки, который был накануне принят в первом чтении.
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«Если говорить о денежном эквиваленте, то в 2022 году табак дал в госбюджет 80 млрд грн, а водка — ориентировочно свыше 10 млрд грн. Если мы говорим по крайней мере о 15%, то это будет получаться соответственно дополнительно около 20 млрд грн», — заявил депутат, являющийся соавтором проекта.
Он отметил, что электронная марка будет некоторое время существовать параллельно с бумажной. Предполагается, что QR-код будут наноситься на каждую бутылку с алкоголем или пачку сигарет. По ним можно будет отследить товародвижение от производителя к магазину.
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При этом Гетманцев согласился с замечанием бизнеса о сроках введения QR-кода.
«Я согласен с представителями бизнеса, что те сроки, которые мы прописали в законопроекте (1 января 2024 года), слишком малы для того, чтобы объединить в одну электронную систему две большие отрасли. Поэтому будем работать и точно найдем компромисс, придем к какому-то согласию», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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