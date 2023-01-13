Рада приняла проекты об освобождении от пошлины и НДС промышленности и введении электронного акциза — Finance.ua

Рада приняла проекты об освобождении от пошлины и НДС промышленности и введении электронного акциза
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекты № 8298 и № 8299, касающиеся налоговых и таможенных льгот для промышленности и бизнеса во время действия военного положения и № 8286 и № 8287 о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Для поддержки отечественной промышленности и бизнеса на время действия военного положения предполагается:
- освободить от пошлин и НДС импорт оборудования и комплектующих для заведений профтехобразования;
- отнести электронную и цифровую почтовые марки к объектам, не подлежащим налогообложению;
- отменить ЕН для плательщиков IV группы за земельные участки, расположенные на территории боевых действий;
- ввести 0% ренту на пользование недрами для добычи полезных ископаемых в части руд железа;
- автоматически продлить сроки службы зарегистрированных РРО.
Сам депутат голосовал против. Объяснил это тем, что усматривает в этом нарушение программы с МВФ. Ранее Железняк писал о том, что без согласования с МВФ эти законопроекты приниматься не будут. Также, по словам нардепа, накануне голосования против налоговых и таможенных льгот выступал Минфин.
Парламентарии также проголосовали за введение электронной марки акцизного налога вместо бумажной.
Новый вариант предусматривает, что она будет иметь вид QR-кода, наносимого непосредственно на товар. За нарушение, а именно несвоевременную подачу заявления о регистрации оборудования для промышленного производства табачных изделий, внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином реестре оборудования, документом предусмотрена финансовая ответственность — 100 000 грн, и 50 000 грн — в случае предоставления недостоверных данных.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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