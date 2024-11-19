15 легковушек, выпуск которых прекратят в 2025 году (фото) — Finance.ua

15 легковушек, выпуск которых прекратят в 2025 году (фото) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

15 легковушек, выпуск которых прекратят в 2025 году (фото)

Мятежный 2024 год подходит к концу, и это дает повод не только заглядывать в будущее следующих моделей, но и обратить внимание на те легковушки, у которых будущего уже нет. В этом году радикальные изменения на автомобильном рынке то и дело вынуждали руководителей компаний делать заявления об изменении планов и намерениях прекратить производство ряда моделей. Некоторые из таких заявлений со временем уточнялись или опровергались, однако перечень автомобилей, которые в 2025-м сойдут с конвейеров в последний раз, наконец сформировался достаточно четко, пишет Auto.Ria.

Модели, производство которых прекратят в 2025 году

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio

Седан Giulia Quadrifoglio и родственный кроссовер Stelvio Quadrifoglio имеют пускай и не слишком большую, однако верную аудиторию поклонников благодаря острой управляемости и 510-сильному бензиновому двигателю 2.9 V6 с двойным турбонаддувом от Ferrari. Однако дела итальянских брендов в последнее время кажутся довольно плохими из-за более жестких экологических ограничений в Европе и курса на электрификацию модельных рядов, за отклонение от которого с автопроизводителей будут взимать немалые штрафы. Поэтому мощные Quadrifoglio с их выбросами CO2 на уровне 267 г/км должны уйти.

Однако это еще не конец истории: «Это последний шанс получить Quadrifoglio только с двигателем внутреннего сгорания, поскольку мы продолжаем нашу метаморфозу к электрифицированному будущему», — написал один из руководителей бренда Ларри Доминик на собственной странице в соцсети LinkedIn. А пока энтузиасты гадают, какими будут электрические «четырехлистники», Alfa Romeo будет продавать обе модели — и седан Giulia, и кроссовер Stelvio — с менее мощными 280-сильными турбо. Впрочем, украинские дилеры до сих пор предлагают клиентам заказать 510-сильный Giulia — вероятно это именно тот «последний шанс».

Audi A4 и A5 Coupe

В июле немецкая компания Audi представила новую генерацию модели А5, однако речь шла не о купе и кабриолете. Новинка должна заменить седаны и универсалы, ранее продаваемые под индексом A4, в то время как привычное «парное» название, очевидно, передадут будущим электромобилям.

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Однако ни седана, ни купе в новой линейке вы не найдете: кузова А5 будут представлены седанообразным лифтбеком и универсалом (как у Skoda Octavia). Их будут предлагать с двухлитровыми турбочетверками (бензиновой и дизельной), альтернативой которым должны стать заряжаемые гибриды с электрическим запасом хода около 100 километров.

Chevrolet Camaro

История американского «поникара» в салонах украинских дилеров Chevrolet была молниеносной и не слишком захватывающей, однако сейчас подходит к концу вся его почти 60-летняя карьера: культовый маслкар не получил своего места в будущей линейке Chevy. На самом деле последняя модель шестого поколения была фактически выпущена еще в конце 2023 года — это был Camaro ZL1 мощностью 650 лошадиных сил с механической коробкой передач — но все это время дилеры распродавали изготовленные остатки. Но вскоре даже остатки складских запасов маслкаров будут окончательно вычерпаны.

Infiniti Q50

«Люксовое» подразделение марки Nissan обновляет модельный ряд, преследуя цель «сосредоточиться на самых популярных сегментах роскошных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники». Недавно японцы списали купе Q60, а следующим статус бывшего получит и седан Q50: в Infiniti уже подтвердили, что в последний год выпуска модели станет именно 2024-й.

Напомним, что в свое время Q50 и Q60 официально (и весьма активно) продавали в Украине, хотя несколько лет назад линейка Infiniti на нашем рынке стала кроссовероцентрической. В салонах представлены кроссовер QX50, купеобразный QX55 и большой восьмиместный внедорожник QX80 — но не тот, что презентовали этой весной в США, а модель третьего поколения (Z62) с 405-сильным бензиновым V8.

Jaguar F-Type

Последний Jaguar F-Type официально сошел с конвейера в начале июня, символически отдав почести классическому E-Type своим цветом Giola Green и дорогой кожей Windsor в салоне. Стремительный двухдверный «Джег» за 10 лет пережил только один, но очень удачный рестайлинг и обладал рядом специальных версий мощностью от 300 до 575 л.с. Однако в Jaguar сообщили, что в течение следующих нескольких лет компания должна сконцентрироваться на развитии электрических моделей, что и стало приговором для элегантного бензинового купе.

Subaru Legacy

Достаточно популярный полноприводный седан Legacy исчез из салонов украинских дилеров очень давно, фактически превратившись в модель для внутреннего рынка США. Есть определенный символизм в том, что первая модель, построенная японским брендом на заводе в американском штате Индиана еще в 1989 году, идет «на пенсию» именно в Америке: по официальным данным производство Legacy будет остановлено там весной 2025-го.

Maserati Quattroporte

Марка из итальянской Модены, которая сейчас входит в состав группы Stellantis, переживает сложные времена, выходом из которых должен стать выпуск новой линейки электрических моделей. Некоторые из них — например GranTurismo Folgore и Grecale Folgore на базе моделей с ДВС — Maserati продает уже сейчас. Однако ресурсы компании не безграничны, поэтому дебют флагманского электрического седана Quattroporte уже отложен с 2025 года по крайней мере до 2028 года. Однако бензиновый Quattroporte на этот праздник не пригласят.

Mitsubishi Mirage

Самая компактная и самая дешевая модель в европейской линейке Mitsubishi попала в салоны украинских дилеров более 10 лет назад под названием Mirage буквально на мгновение, — и вскоре исчезла, словно мираж. И хотя на многих рынках Европы устаревший хэтчбек до сих пор продают с 72-сильным двигателем как Space Star, сторонникам экономного отношения к автомобилю стоит готовиться к неизбежному: Mirage перестали продавать в Японии почти год назад, а к концу текущего свернут и в Соединенных Штатах. Тем временем европейцам уже предлагают достойную альтернативу: чуть больше и намного современнее Colt («клон» нового Renault Clio), который будет иметь гибридную версию. И будет ненамного дороже.

MINI Clubman

Британская марка, находящаяся под протекторатом BMW с 2000 года, в последнее время очень активно обновляет модельный ряд, создавая не только электрические «конверсии» моделей с ДВС вроде новых Cooper и Countryman, но чисто электрические автомобили — как Aceman. Однако ставка на оригинальный удлиненный кузов-универсал с двустворчатой ​​задней дверцей «не сыграла»: очевидно, Clubman оказался слишком нишевым, поэтому электрификации и шанса прожить дольше ему не предложили.

По случаю остановки производства модели у MINI изготовили крайне ограниченную серию универсалов Clubman Final Edition, однако вряд ли какой-нибудь из них достанется украинскому рынку. Впрочем, сейчас предложение дилеров марки широко как никогда прежде: клиентам предлагают четыре чисто электрические модели (новые Aceman, Cooper, Countryman и Cooper SE первого поколения) и четыре с ДВС (новые трех- и пятидверные Cooper, Countryman и 3-дверный Cooper предыдущей генерации).

Nissan GT-R

Эта новость может показаться вам несколько устаревшей — и в этом что-то есть. На самом деле GT-R с громогласным 3,8-литровым битурбо V6 перестали продавать в Европе почти два года назад, после того, как японцы объявили, что останавливают производство, поскольку достигли запланированного максимума.

И хотя в октябре 2022 года R35 все же вернули к жизни, этой осенью жесткие требования регуляторов и курс на электрификацию заставили Nissan остановить производство даже в Соединенных Штатах. Единственным местом, где пока будут собирать «Годзилу» для домашнего рынка, остался японский завод в Точиги, из которого GT-R когда-то поставляли и в салоны украинских дилеров Nissan. Но что это нам сейчас дает?

Porsche 718

К строгим ограничениям, на которые до сих пор были щедры европейские регуляторы, добавился еще и Регламент ООН № 155, установивший новые стандарты кибербезопасности, которые должны «предотвращать вредную деятельность и кражу персональных данных». Оказалось, что устаревшая электронная архитектура и программное обеспечение компактных купе и кабриолета Porsche 718 не обеспечивают «Кайману» и «Бокстеру» предусмотренной требованиями защиты от хакеров, а их усовершенствование потребует слишком много средств. К тому же, компания уже вела разработку электрических аналогов этих моделей, поэтому их производство решили прекратить, предложив европейским клиентам складские остатки.

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По плану производителя, следующая «электрическая» генерация Porsche 718 должна появиться на рынке уже в 2025-м. Однако энтузиазм, царивший вокруг темы электрификации новых моделей и отказа от двигателей внутреннего сгорания, в последнее время немного утих. Настолько, что у Porsche даже принялись рассматривать целесообразность создания новых гибридных установок для последующих моделей вместо того, чтобы уделять все внимание электрическим.

Ram 1500 TRX

Известный своей внедорожной победой бешеный пикап с 702-сильным турбодвигателем завершает карьеру из-за намерения производителя строить более экологичные «траки». На смену Ram 1500 TRX пришла модель RHO, у которой уже нет V8: под капотом RHO установлен двигатель Hurricane — 3,0-литровая рядная «шестерка» с турбонаддувом мощностью 540 лошадиных сил — и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Volvo S60

Завод Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина, ставший единственным в мире поставщиком S60 после остановки производства седана в Китае, нуждается в больших ресурсах для сбора электрического флагмана Volvo EX90. А это значит, что седан, который много хвалили за четкий скандинавский стиль и комфортное вождение, должен уйти: компания планирует сосредоточиться на кроссоверах и электрических моделях, хотя седан S90 и производный от него вседорожный универсал V90 Cross Country в портфеле пока останутся.

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