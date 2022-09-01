13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа — Finance.ua
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13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа

Энергетика
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13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа
13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа
13 стран-членов ЕС перестали получать российский газ или получают его в ограниченном объеме.
Об этом сообщила в четверг, 1 сентября, заместитель председателя гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер на слушаниях в комитете Европарламента по энергетике.
«Ситуация остается достаточно критической. Существует риск прерывания (в поставках газа. — Ред.), который очень силен и даже усиливается. Поскольку уже половина государств-членов полностью или частично пострадала от сбоев. И в результате чего 13 стран-членов частично или полностью отрезаны от российского газа», — сказала Версдорфер.
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Еврочиновник также напомнила, что «Северный поток-1» со вчерашнего дня, 31 августа, находится на техническом обслуживании на 3 дня, «поэтому нет поставок газа из россии в Германию и остальную Европу» по этому газопроводу. «И мы также изучаем влияние этого», — добавила она.
В пятницу российский «Газпром» объявил, что поставки по ключевому газопроводу «Северный поток-1», проходящему по дну Балтийского моря в ФРГ, будут остановлены на три дня с 31 августа для проведения ремонтных работ.
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По информации «Газпрома», после завершения работ снова будет прокачиваться 33 миллиона кубометров газа в сутки, что эквивалентно 20% мощности.
Поставки по трубопроводу были прекращены или ограничены с середины июля, причем россияне называют причиной технические проблемы. Германия заявляет, что это был чисто политический шаг после вторжения рф в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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