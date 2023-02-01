13 горячих вакансий, на которые можно откликнуться без резюме и опыта — Finance.ua

13 горячих вакансий, на которые можно откликнуться без резюме и опыта Сегодня 16:05 — Личные финансы

13 горячих вакансий, на которые можно откликнуться без резюме и опыта

Найти работы сейчас непросто, особенно если она нужна очень срочно. Потому Work.ua предлагает подборку горячих вакансий от работодателей, которым немедленно нужны сотрудники. При этом, чтобы откликнуться, вам не нужно иметь опыт работы или резюме.

Водитель такси, Киев

25 000 — 40 000 грн

Компания Uberhub ищет водителя такси без опыта работы. Из требований: искусные навыки вождения, умение работать по графику и пользоваться навигатором. В обязанности будет входить выполнение заказов в приложениях сервисов такси и содержание авто в чистоте.

Работодатель предлагает индивидуальный график работы, ремонт авто на средства компании, круглосуточную поддержку.

22 000-32 000 грн

Компания LA ПЬЕЦ ищет курьера, который будет доставлять пиццы, суши и бургеры клиентам. График работы 4 дня через 2. Обязательно наличие водительского удостоверения категории А.

Выплата зарплаты два раза в месяц, оплачиваемый отпуск, развозка домой после работы. Также компания предоставляет брендированный скутер, обед и скидку на все меню и обеспечивает необходимые для работы. Работать нужно в пределах центра города.

Оператор производственной линии, с. Остров

10 000–15 000 грн

На мясокомбинат в селе Остров (Тернопольская область) в консервный цех приглашают оператора линии. В обязанности будет входить изготовление и контроль качества продукции, обслуживание оборудования и т.д.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, график работы с понедельника по субботу с 8:30 до 17:30, доставка служебным транспортом до работы и домой.

Специалист участка терминала, грузчик, Львов

15 000-17 000 грн

«Новая почта» ищет в команду специалиста участка, грузчика, который будет проверять целостность груза, загружать и выгружать, сортировать, отправлять и сканировать посылки, размещать груз согласно стандартам компании. У кандидата должны отсутствовать противопоказания к значительным физическим нагрузкам.

Работодатель обещает обучение, возможность карьерного роста, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки. График работы: понедельник-пятница с 06:00 до 14:00 или с 13:00 до 22:00.

Уборщик в клининговую компанию, Киев

17 600-21 000 грн

Компания Koroli обеспечит новому работнику бесплатное обучение, обеспечение корпоративной одеждой, техникой и средствами уборки.

График работы 5 через 2 с 9:00 до 19:00. В обязанности будет входить генеральная уборка квартир, домов и офисов.

11 000-16 000 грн

Дистрибьютор фармацевтических препаратов СП «Оптима-фарм, ЛТД» приглашает на работу фасовщика заказов с отсутствием противопоказаний к длительному хождению или стоянию. Работник будет фасовать аптечные заказы и участвовать в подготовке и проведении инвентаризации на складе.

Трудоустройство официальное, сверхурочные часы оплачиваются, график работы с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00.

15 000-20 000 грн

Business Group Logistics ищет рабочего на продуктовый охлажденный склад. Работник будет отбирать заказы с помощью ТЗД-сканера и перемещать товар по складу.

График работы: 5 дней через 2 в ночные смены с 20:00 до 8:00. Выплата зарплаты — два раза в месяц. Работодатель обеспечивает бесплатное проживание в хостеле или компенсирует жилье. Трудоустройство официальное.

Оператор на производство, Ужгород

16 700 грн

ООО «Ядзаки Украина» ищет оператора для производства схемных жгутов.

Условия труда: официальное трудоустройство, работа возможна в одну из двух смен с 6:00 до 14:30 и с 14:40 до 23:10. Работодатель обеспечивает питание по льготным ценам, бесплатную транспортировку.

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Оператор телефонных продаж, Львов

10 500-17 500 грн

Телекоммуникационная компания Vodafone ищет в контакт-центр оператора. Из обязанностей: продажа услуг и тарифов клиентам компании по телефону, формирование лучшего клиентского опыта во время и после продажи. Работа происходит при отключении электроэнергии. Вас ждет официальное трудоустройство и социальные гарантии, профессиональное обучение, медицинское страхование и корпоративная мобильная связь.

15 500 грн

Команда компании ОККО ищет продавца-кассира, оператора АЗК. В обязанности будет входить:

консультирование клиентов по ассортименту АЗК;

продажи горючего, товаров кафе и магазина;

расчет клиентов на кассе;

приготовление продукции кафе по стандартам сети.

Вы получите официальное оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, бесплатное медицинское страхование.

Работник заведения ресторанного хозяйства, Львов

12 500-15 000 грн

Начните карьерный путь в компании ЛТД «МакДональдс Юкрейн».

Предстоит готовить бургеры и другую продукцию, формировать заказы и обслуживать посетителей ресторана, поддерживать чистоту в заведении. Работник сможет самостоятельно выбрать периодичность выплат зарплаты, получит гибкий график работы, официальное трудоустройство, социальный пакет, скидку на продукцию компании и курсы.

18 000-23 000 грн

Sushi Dnepr ищет в команде суши-повара для изготовления заготовок и приготовления блюд согласно технологическим картам.

График работы гибкий: 3 дня через 3, или 4 через 2, 5 через 2 с 9:30 до 21:30. Оплата труда производится два раза в месяц.

Сиделка, Одесса

9 000-15 000 грн

В частный пансионат для пожилых людей «Дом заботы» нужен специалист по уходу за пожилыми людьми. Трудоустройство официальное.

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