12 государств ЕС настаивают на прогрессе по вопросу Украины и вступления Молдовы до председательства Венгрии — Finance.ua

12 государств ЕС настаивают на прогрессе по вопросу Украины и вступления Молдовы до председательства Венгрии Сегодня 16:33 — Казна и Политика

12 государств ЕС настаивают на прогрессе по вопросу Украины и вступления Молдовы до председательства Венгрии

Министры из 12 стран ЕС призвали начать следующие шаги по вступлению Украины и Молдовы в ЕС до конца июня, когда правительство Венгрии Виктора Орбана должно начать шестимесячное председательство в Совете ЕС.

Об этом пишет euronews.com

В письме, адресованном министру иностранных дел Бельгии Хаджи Лахбиб, правительство которой сейчас возглавляет Совет, министры указывают, что скорый прогресс в процессе вступления как Киева, так и Кишинева «повысит моральный дух и продолжит работу над реформами в этих странах».

Согласно дипломатическим источникам, письмо, о котором впервые сообщил Euractiv, было инициатором из Чехии. Оно также было подписано министрами иностранных и европейских дел Швеции, Эстонии, Финляндии, Португалии, Латвии, Польши, Литвы, Германии, Словении, Румынии и Словакии.

Франция также обязуется «сделать все» от нее зависящее, хотя она официально не подписала письмо, чтобы «провести первую межправительственную конференцию до конца месяца», по словам источника из Елисейского двора.

12 столиц хотят, чтобы страны-члены приняли рамки переговоров — дорожную карту для переговоров о вступлении — и приступили к переговорам, созвав первые межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.

Оба шага требуют единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС, но, по словам дипломатов, Венгрия на данный момент блокирует оба решения.

Начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы было одобрено 27 странами ЕС в декабре, а Венгрия воздержалась.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно высказывал возражения по поводу быстрого прогресса относительно вступления Украины, ссылаясь на обеспокоенность по поводу уровня коррупции в стране и отсутствия мер по защите прав венгерского меньшинства в приграничном регионе Закарпатья.

Страны, ожидающие в очереди, чтобы присоединиться к блоку, должны провести ряд реформ, включая судебные, конституционные и экономические реформы, прежде чем их можно считать готовыми к членству. Процесс, как известно, долгий и в среднем занимал около десяти лет для надеющихся стран.

Начало переговоров является одним из серии шагов, все из которых требуют единодушной поддержки нынешних членов ЕС.

В связи с тем, что правительство Орбана должно взять на себя председательство в Совете ЕС с июля, что даст ему полномочия определять повестку дня и председательствовать на заседаниях министров, министры опасаются, что переговоры могут быть сорваны, если Венгрия не уступит до конца июня.

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