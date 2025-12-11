0 800 307 555
12 декабря ТРЦ Gulliver частично возобновит работу — какие заведения будут работать

12 декабря начинается постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажа торгово-развлекательной части ТОК Gulliver.
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Какие магазины открываются

Начиная с завтрашнего дня, возобновят свою работу следующие заведения комплекса:
  • парфюмерно-косметическая группа: Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, Loocitan, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei;
  • Fashion группа: Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautika Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay
  • подарочная и ювелирная группа: SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотий Вік, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ;
  • сервисная группа: Vodafone, Фортуна табак, Енот24, ремонт часов, Strong.ua, GLO, Обмен валют;
  • дрогери: Watsons;
  • товары для животных: Элит Зоо.
Супермаркет «Сільпо» и аптека «Белая ромашка» возобновляют свою работу 15 декабря, поскольку им требуется больше времени для завоза полного ассортимента продукции. Таким образом, будет возобновлена ​​работа почти всех заведений первого и минус первого этажей.
Напомним, что с 1 декабря возобновило работу отделение Ощадбанка, которое находится в ТОК Gulliver.
«Что касается сроков открытия других этажей торгово-развлекательной части и офисных помещений ТОК Gulliver, то решения будут приниматься по мере дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации — последствий умышленной порчи и небрежного отношения к инженерным системам комплекса со стороны предыдущего владельца», — комментируют в Ощаде.

Предыстория

26 июля этого года было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver за консорциумом Ощадбанка (80% - лид) и Укрэксимбанка (20%). Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО «Три О» — должником, являющимся владельцем комплекса, обязательств по кредитному договору.
По результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка 30 октября было принято решение признать опасной для жизни людей и эксплуатации комплекса ситуацию, сложившуюся в том числе в результате отказа работников ООО «Три О» передавать в управление критически важные инженерные коммуникации ТОК Gulliver.
По результатам обследования систем жизнеобеспечения ТОК Gulliver были зафиксированы факты умышленного изъятия, порчи и незаконного вывоза критически важного для работы комплекса оборудования. Консорциумом государственных банков будет инициировано привлечение всех виновных к гражданской и уголовной ответственности.
Все арендаторы ТОК Gulliver освобождены от арендных платежей на все время временной приостановки его работы.
1 декабря 2025 года комиссия по чрезвычайным ситуациям Ощадбанка приняла решение о начале поэтапного открытия ТОК Gulliver по результатам ликвидации в отдельных частях здания обстоятельств, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
