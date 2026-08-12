11 причин остановки авто. Если полицейский не назовет хоть одну — штраф отменят! Слушайте адвоката Сегодня 10:45

11 причин остановки авто. Если полицейский не назовет хоть одну — штраф отменят! Слушайте адвоката

Остановка автомобиля полицейским еще не означает, что водитель автоматически должен выполнять любые требования инспектора. Закон четко определяет случаи, когда правоохранители могут остановить транспортное средство. А если законного основания нет, такая остановка может быть обжалована.

О том, когда водитель обязан остановиться, какие сигналы считаются законными и полицейский должен сообщить после остановки, рассказал адвокат Александр Жовтан в новом видео на Finance.ua.

Полиция не может останавливать авто просто так

Основные правила определяет статья 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Именно она содержит перечень оснований, по которым патрульные могут потребовать от водителя остановиться.

В то же время, право останавливать транспорт в определенных ситуациях имеют и другие структуры. Например, Военная служба правопорядка может останавливать транспорт военнослужащих, Государственная пограничная служба в определенных законом местах, а Национальная гвардия и СБУ в частности на блокпостах.

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То есть само появление полицейского на дороге еще не означает, что он может остановить любое авто без объяснения причин.

Как должны подавать сигнал об остановке

Водитель должен реагировать на законное требование остановиться. Сегодня для этого используются предусмотренные ПДД сигналы — в частности, светоотражающий диск с красным сигналом, проблесковые маячки красного и синего цветов, а при необходимости полицейские могут воспользоваться громкоговорителем и четко указать, какой автомобиль и где именно должен остановиться.

Игнорирование законного требования может иметь последствия. За невыполнение требования об остановке предусмотрена административная ответственность: штраф, а в отдельных случаях даже лишение права управления на срок от трех до шести месяцев.

Поэтому просто проехать мимо патрульной машины, если требование об остановке было подано должным образом, — не лучшая идея.

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После остановки правоохранитель должен представиться и, главное, назвать конкретную причину остановки в соответствии со статьей 35 Закона «О Национальной полиции».

По требованию водителя полицейский должен предъявить служебное удостоверение.

Конкретно причина остановки имеет принципиальное значение. Если правоохранитель не назвал ее, назвал причину, которой нет среди предусмотренных законом оснований или иным образом нарушил процедуру, законность дальнейших действий может быть подвергнута сомнению.

Адвокат отмечает: в таких ситуациях незаконность самой остановки может стать аргументом при обжаловании вынесенных после нее постановлений, штрафов или других процессуальных документов.

Детальнее обо всех 11 основаниях для остановки авто, предусмотренных законом, и случаях, когда остановка может считаться незаконной, — смотрите в видео по ссылке:

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