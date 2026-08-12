0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

11 причин остановки авто. Если полицейский не назовет хоть одну — штраф отменят! Слушайте адвоката

132
11 причин остановки авто. Если полицейский не назовет хоть одну — штраф отменят! Слушайте адвоката
11 причин остановки авто. Если полицейский не назовет хоть одну — штраф отменят! Слушайте адвоката
Остановка автомобиля полицейским еще не означает, что водитель автоматически должен выполнять любые требования инспектора. Закон четко определяет случаи, когда правоохранители могут остановить транспортное средство. А если законного основания нет, такая остановка может быть обжалована.
О том, когда водитель обязан остановиться, какие сигналы считаются законными и полицейский должен сообщить после остановки, рассказал адвокат Александр Жовтан в новом видео на Finance.ua.

Полиция не может останавливать авто просто так

Основные правила определяет статья 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Именно она содержит перечень оснований, по которым патрульные могут потребовать от водителя остановиться.
В то же время, право останавливать транспорт в определенных ситуациях имеют и другие структуры. Например, Военная служба правопорядка может останавливать транспорт военнослужащих, Государственная пограничная служба в определенных законом местах, а Национальная гвардия и СБУ в частности на блокпостах.
То есть само появление полицейского на дороге еще не означает, что он может остановить любое авто без объяснения причин.

Как должны подавать сигнал об остановке

Водитель должен реагировать на законное требование остановиться. Сегодня для этого используются предусмотренные ПДД сигналы — в частности, светоотражающий диск с красным сигналом, проблесковые маячки красного и синего цветов, а при необходимости полицейские могут воспользоваться громкоговорителем и четко указать, какой автомобиль и где именно должен остановиться.
Игнорирование законного требования может иметь последствия. За невыполнение требования об остановке предусмотрена административная ответственность: штраф, а в отдельных случаях даже лишение права управления на срок от трех до шести месяцев.
Поэтому просто проехать мимо патрульной машины, если требование об остановке было подано должным образом, — не лучшая идея.
Читайте также
После остановки правоохранитель должен представиться и, главное, назвать конкретную причину остановки в соответствии со статьей 35 Закона «О Национальной полиции».
По требованию водителя полицейский должен предъявить служебное удостоверение.
Конкретно причина остановки имеет принципиальное значение. Если правоохранитель не назвал ее, назвал причину, которой нет среди предусмотренных законом оснований или иным образом нарушил процедуру, законность дальнейших действий может быть подвергнута сомнению.
Адвокат отмечает: в таких ситуациях незаконность самой остановки может стать аргументом при обжаловании вынесенных после нее постановлений, штрафов или других процессуальных документов.
Детальнее обо всех 11 основаниях для остановки авто, предусмотренных законом, и случаях, когда остановка может считаться незаконной, — смотрите в видео по ссылке:
По материалам:
Finance.ua
ПолицияПатрульная полиция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems