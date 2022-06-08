1000 грн в день: как заработать, не выходя из дома — Finance.ua

1000 грн в день: как заработать, не выходя из дома

Сегодня 17:00 — Личные финансы

В условиях военного положения многие украинцы потеряли работу и, соответственно, источник дохода. На рынке труда есть предложения, но они не всегда отвечают возможностям или ожиданиям кандидата.

Фриланс

Очевидно, что один из наиболее привлекательных видов работы это фриланс. Не нужно ходить в офис и можно искать новые и интересные проекты. Конечно, такая работа требует усидчивости и выдержки, ведь времени терять не стоит, а проекты рано или поздно заканчиваются.

В Украине доступно несколько сервисов, помогающих фрилансерам найти работу, а заказчикам — исполнителя. Есть как долгосрочные, так и краткосрочные проекты. Более тысячи гривен в день можно заработать:

тем, кто умеет вести интернет-магазины;

переводчикам с или на иностранные языки;

SMM-менеджерам;

репетиторам;

авторам рекламных текстов и т.д.

Копирайтинг

Популярностью пользуются и услуги копирайтеров в разных областях. Это может быть как один проект на фрилансе, так и долгосрочный контракт. Довольно часто копирайтеров нанимают компании, которые производят и таким образом хотят прорекламировать собственную продукцию.

Обычно заказ есть на количество символов или слов, текст должен быть грамотный и качественно написан. В среднем платят 60 грн за материал на 1000 символов.

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Краудсорсинговые площадки

В последнее время популярность набирают краудсорсинговые интернет-площадки, позволяющие специалистам продавать свои услуги, например Amazon Mechanical Turk (MTurk). Если человек хорошо знает английский, он сможет выполнять поставленные задачи и решать задачи, с которыми компьютеры не справляются.

Исполнителям предлагают разные задачи — от создания опросников до заполнений транскрипций и описаний поисковых систем. В зависимости от объема и сложности работы можно заработать на одном задании от нескольких до 50 долларов.

Опрос за деньги

Другой вариант, связанный с прохождением опросов за деньги. Лучше всего зарабатывают те, кто заполняет анкеты для иностранных компаний, и здесь понадобится знание английского, чтобы хорошо заработать.

Разные опросы оценивают от 1 до нескольких долларов. На некоторые из них нужно несколько минут, на некоторые — полчаса или больше. В среднем на одном опросе можно заработать до 60 гривен с мгновенной оплатой онлайн.

Продажа товаров в Сети

Западные платформы образца Etsy позволяют продавать собственные изделия ручной работы — аксессуары, игрушки, предметы декора, вышитые сорочки или картины, посуду и прочее. Главное, чтобы они имели уникальный дизайн и были созданы автором.

Каждый продавец устанавливает собственные цены на товары, но для каждой покупки платформа берет комиссию 5% от суммы. Необходимо также открыть PayPal-счет. Если продукция актуальна и качественна, вполне реально заработать более 1000 грн. в день.

Работа во время войны

Ранее редакция «Сегодня» пообщалась с аналитиками кадрового портала grc.ua и расспросила, на кого сейчас спрос на рынке труда. Больше всего вакансий предлагают в сферах продаж, ІТ, интернета и телекома.

Часть вакансий рассчитана на студентов и специалистов без опыта. Требуются также водители и работники в сфере логистики, рабочие и маркетологи. Постепенно увеличивается число вакансий в сфере медицины, строительной и сельскохозяйственной.

В то же время сложно найти работу сейчас страховщикам, юристам, педагогам, работникам сферы гостинично-ресторанного бизнеса, спортивных клубов и салонов красоты. Больше всего актуальных предложений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях. А самая высокая конкуренция в Харьковской и Запорожской областях, где на одну вакансию приходится в среднем 17-19 кандидатов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

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