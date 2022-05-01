Работа за границей: где самые высокие зарплаты (таблица) — Finance.ua

Работа за границей: где самые высокие зарплаты (таблица)

Сегодня 14:01 — Личные финансы

Более 10% населения Украины выехали из-за войны за границу. По данным ООН, почти 5,2 млн человек были вынуждены искать убежища в других странах. Более половины из них (2,9 млн) уехали в Польшу. Еще почти 800 тысяч — в Румынию.

Какую работу там предлагают и какие страны еще рассматривают украинцы для трудоустройства, узнавали аналитики сервиса OLX Работа.

Где ищут работу украинцы?

Война не изменила планов украинских работников. Как и до конца февраля, в марте-апреле в категории «Работа за рубежом» на украинском OLX в ТОПе поисков были страны ЕС и Израиль.

Как и среди украинских работодателей с начала войны, количество предложений работы в некоторых странах снизилось. Например, в марте количество объявлений о работе в Польше составляло почти полторы тысячи, а уже через месяц — чуть более 700, то есть вдвое меньше. В Венгрии, наоборот, объявлений стало больше.

Что касается заработной платы, в Израиле сейчас предлагают столько же, как и месяц назад, а в Венгрии, Болгарии и Чехии средние выплаты даже выросли. Однако было и некоторое снижение зарплат — самое заметное в Нидерландах с 66 345 грн в марте до 55 438 в апреле.

ТОП-10 стран по количеству вакансий для украинцев на olx.ua в апреле

Страна Активность кандидатов (отклики на 1 объявление) Средняя заработная плата, грн Польша 8 32 500 Германия 5 50 000 Израиль 3 85 000 Чехия 3 40 305 Великобритания 5 75 000 Венгрия 4 23 750 Литва 2 37 500 Нидерланды 5 55 438 Болгария 6 25 000 Словакия 7 36 000

Каких специалистов ищут работодатели в Польше и Румынии

Строительства и Производства. В этих категориях по 20 тысяч объявлений. На трудоустройство могут рассчитывать и граждане Украины. Промышленное производство является одним из важных направлений развивающейся польской экономики и делает его сектором, где легко найти достаточное количество вакансий. По результатам исследования ManpowerGroup касательно перспектив занятости во 2 квартале 2022 года, 26% польских работодателей желают расширить свои команды. В польском разделе «Работа» на olx.pl больше всего вакансий в области. В этих категориях по 20 тысяч объявлений. На трудоустройство могут рассчитывать и граждане Украины. Промышленное производство является одним из важных направлений развивающейся польской экономики и делает его сектором, где легко найти достаточное количество вакансий. По результатам исследования ManpowerGroup касательно перспектив занятости во 2 квартале 2022 года, 26% польских работодателей желают расширить свои команды.

В целом, пятерка самых актуальных сфер со средней зарплатой на польском рынке вакансий для голубых воротничков выглядит так:

Производство/склад (30 335 грн); Строительство/ремонт (36 480 грн); Гастрономия (27 865 грн); Водители (45 280 грн); Торговля (24 380 грн).

Производство — более 13 тыс. вакансий. По 8 тысяч объявлений можно найти в Гостинично-ресторанной сфере и Логистике/доставках. В Румынии на olx.ro также чаще всего ищут специалистов на— более 13 тыс. вакансий. По 8 тысяч объявлений можно найти в Гостинично-ресторанной сфере и Логистике/доставках.

Пятерка сфер по наибольшему количеству предложений работы и средние зарплаты:

Производство/склад (16 270 грн); Водители/автосервисы/курьеры (24 590 грн); Гостинично-ресторанный персонал (15 780 грн); Инженерия/строительство (21 835 грн); Торговля (13 490 грн).

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