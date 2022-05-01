Работа за границей: где самые высокие зарплаты (таблица) — Finance.ua
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Работа за границей: где самые высокие зарплаты (таблица)

Сегодня 14:01Личные финансы
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Более 10% населения Украины выехали из-за войны за границу. По данным ООН, почти 5,2 млн человек были вынуждены искать убежища в других странах. Более половины из них (2,9 млн) уехали в Польшу. Еще почти 800 тысяч — в Румынию.
Какую работу там предлагают и какие страны еще рассматривают украинцы для трудоустройства, узнавали аналитики сервиса OLX Работа.

Где ищут работу украинцы?

Война не изменила планов украинских работников. Как и до конца февраля, в марте-апреле в категории «Работа за рубежом» на украинском OLX в ТОПе поисков были страны ЕС и Израиль.
Как и среди украинских работодателей с начала войны, количество предложений работы в некоторых странах снизилось. Например, в марте количество объявлений о работе в Польше составляло почти полторы тысячи, а уже через месяц — чуть более 700, то есть вдвое меньше. В Венгрии, наоборот, объявлений стало больше.
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Что касается заработной платы, в Израиле сейчас предлагают столько же, как и месяц назад, а в Венгрии, Болгарии и Чехии средние выплаты даже выросли. Однако было и некоторое снижение зарплат — самое заметное в Нидерландах с 66 345 грн в марте до 55 438 в апреле.

ТОП-10 стран по количеству вакансий для украинцев на olx.ua в апреле

Страна Активность кандидатов (отклики на 1 объявление) Средняя заработная плата, грн
Польша 8 32 500
Германия 5 50 000
Израиль 3 85 000
Чехия 3 40 305
Великобритания 5 75 000
Венгрия 4 23 750
Литва 2 37 500
Нидерланды 5 55 438
Болгария 6 25 000
Словакия 7 36 000

Каких специалистов ищут работодатели в Польше и Румынии

В польском разделе «Работа» на olx.pl больше всего вакансий в области Строительства и Производства. В этих категориях по 20 тысяч объявлений. На трудоустройство могут рассчитывать и граждане Украины. Промышленное производство является одним из важных направлений развивающейся польской экономики и делает его сектором, где легко найти достаточное количество вакансий. По результатам исследования ManpowerGroup касательно перспектив занятости во 2 квартале 2022 года, 26% польских работодателей желают расширить свои команды.
В целом, пятерка самых актуальных сфер со средней зарплатой на польском рынке вакансий для голубых воротничков выглядит так:
  1. Производство/склад (30 335 грн);
  2. Строительство/ремонт (36 480 грн);
  3. Гастрономия (27 865 грн);
  4. Водители (45 280 грн);
  5. Торговля (24 380 грн).
В Румынии на olx.ro также чаще всего ищут специалистов на Производство — более 13 тыс. вакансий. По 8 тысяч объявлений можно найти в Гостинично-ресторанной сфере и Логистике/доставках.
Пятерка сфер по наибольшему количеству предложений работы и средние зарплаты:
  1. Производство/склад (16 270 грн);
  2. Водители/автосервисы/курьеры (24 590 грн);
  3. Гостинично-ресторанный персонал (15 780 грн);
  4. Инженерия/строительство (21 835 грн);
  5. Торговля (13 490 грн).
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По материалам: Рубрика
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