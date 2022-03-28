$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников — Finance.ua

$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников

Сегодня 05:15 — Криминал

$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников

В Одесской области СБУ во взаимодействии со спецслужбой Молдовы разоблачила транснациональную организованную группировку, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Злоумышленники перемещали «нелегалов» в Саратский район Одесской области, откуда вывозили в Молдову под видом депортации. А там передавали волонтерам как беженцев.

Стоимость «услуг» достигала $10 тысяч за одного призывника.

В Харькове спецназовцы СБУ задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки «Л/ДНР» в регионе.

Во время задержания у него изъяли блокнот разведчика и блокнот старшего радиотелефониста, которые использует армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружены пять боевых гранат, тротиловые шашки с залпами и sim-карты российских и белорусских операторов. Пока он дает показания следователям СБУ.

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