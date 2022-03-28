$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников

Сегодня 05:15Криминал
22
$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников
В Одесской области СБУ во взаимодействии со спецслужбой Молдовы разоблачила транснациональную организованную группировку, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Злоумышленники перемещали «нелегалов» в Саратский район Одесской области, откуда вывозили в Молдову под видом депортации. А там передавали волонтерам как беженцев.
Стоимость «услуг» достигала $10 тысяч за одного призывника.
В Харькове спецназовцы СБУ задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки «Л/ДНР» в регионе.
Во время задержания у него изъяли блокнот разведчика и блокнот старшего радиотелефониста, которые использует армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружены пять боевых гранат, тротиловые шашки с залпами и sim-карты российских и белорусских операторов. Пока он дает показания следователям СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.