$10 тысяч за одного: в Одесской области накрыли канал выезда украинцев-призывников — Finance.ua

Злоумышленники перемещали «нелегалов» в Саратский район Одесской области, откуда вывозили в Молдову под видом депортации. А там передавали волонтерам как беженцев.
Стоимость «услуг» достигала $10 тысяч за одного призывника.
В Харькове спецназовцы СБУ задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки «Л/ДНР» в регионе.
Во время задержания у него изъяли блокнот разведчика и блокнот старшего радиотелефониста, которые использует армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружены пять боевых гранат, тротиловые шашки с залпами и sim-карты российских и белорусских операторов. Пока он дает показания следователям СБУ.