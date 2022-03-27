Украинка пыталась незаконно вывезти в Венгрию более 4 млн грн — Finance.ua

В пункте пропуска «Тиса» пограничники разоблачили 47-летнюю гражданку Украины, пытавшуюся незаконно вывезти в Венгрию 45 тыс. долларов и 90 тыс. евро.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
«На Закарпатье пограничники Чопского отряда предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины наличных денег в иностранной валюте. Денежные средства перевозила 47-летняя гражданка Украины, которая направлялась в Венгрию через пункт пропуска „Тиса“ на легковом автомобиле „Mercedes“ украинской регистрации», — говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Во время проверки автомобиля женщины пограничники обнаружили значительную сумму наличных денег, которую женщина не задекларировала. Деньги были спрятаны в бархатном мешочке среди других вещей.
Всего женщина пыталась перевезти 45 тыс. долларов США и 90 тыс. евро, что составляет около 4,2 млн грн. Все средства сотрудники таможни изъяли.