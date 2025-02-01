10 самых популярных подержанных автомобилей, которые продаются быстрее всего — Finance.ua

10 самых популярных подержанных автомобилей, которые продаются быстрее всего Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

10 самых популярных подержанных автомобилей, которые продаются быстрее всего, Фото: freepik

Несмотря на рост цен на новые автомобили, рынок подержанных автомобилей остается популярным.

Эксперты назвали подержанные авто, которые продавались быстрее всего в 2024 году, пишет издание Express.

Отмечается, что покупатели спокойно заплатят больше средней стоимости за эти автомобили.

Джеймс Госкинг, директор розничной платформы по продаже подержанных авто AA Cars, отмечает, что внедорожники второй год подряд возглавляют рейтинг самых продаваемых авто.

Автомобили пользуются спросом у семей, а компактные внедорожники становятся особенно популярными, ведь подходят для самых разнообразных нужд и бюджетов.

Однако, несмотря на то, что внедорожники раскупают быстрее всего, в списке десяти наиболее продаваемых авто фигурируют лишь два — Land Rover Defender и Volkswagen Tiguan.

Лидеры рынка

По данным AA Cars, б/у модель, которая продавалась быстрее всего в 2024 году, — это Toyota C-HR, компактный кроссовер, известный своей смелой внешностью и надежной сборкой.

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Помимо внедорожников и компактных кроссоверов, исследование AA Cars показало, что модели премиальных брендов также пользовались высоким спросом на рынке подержанных авто в 2024 году.

Mercedes-Benz GLA стал вторым автомобилем в списке, многие выбирают этот внедорожник за его внешний вид, впечатляющие технологии и значительное количество места для пассажиров.

Mercedes-Benz A Class и GLC также вошли в десятку самых лучших, наряду с BMW 330, одной из самых мощных версий знаменитой 3-Series, и X3.

Топ-10 самых продаваемых подержанных авто:

Toyota C-HR;

Mercedes-Benz GLA;

Kia Niro;

Volvo XC40;

Toyota Corolla;

Hyundai Tucson;

BMW 330;

Mercedes-Benz A Class;

BMW X3;

Mercedes-Benz GLC.

УНІАН По материалам:

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