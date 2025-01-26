Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у — Finance.ua
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Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у

Технологии&Авто
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Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у
Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у
В 2024 году украинцы приобрели около 14,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из этого количества: новых — 11 тыс. ед. (+37%); подержанных — более 3,3 тыс. ед. (-20%).
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Китайские авто заняли 16% рынка новых легковых автомобилей Украины в 2024 году. В сегменте подержанных авто их доля составила 1,5%.
Большинство легковых автомобилей из Китая — электромобили, их доля достигла 82%.

Самые популярные новые модели

  1. Volkswagen ID.4 — 1625 единиц
  2. Honda M-NV — 1279 единиц
  3. BYD Song Plus — 1062 единицы
  4. Nissan Ariya — 766 единиц
  5. Zeekr 001 — 703 единицы

Самые популярные б/у модели

  1. Volkswagen ID.4 — 635 единиц
  2. Nissan Ariya — 259 единиц
  3. Honda M-NV — 175 единиц
  4. Zeekr 001 — 175 единиц
  5. Honda eNS1 — 156 единиц
Напомним, Львовщина возглавила рейтинг регионов по количеству электромобилей. В 2024 году украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).
По материалам:
Finance.ua
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