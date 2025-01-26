Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у — Finance.ua

Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у Сегодня 08:17 — Технологии&Авто

Самые популярные китайские авто в Украине: новые и б/у

В 2024 году украинцы приобрели около 14,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из этого количества: новых — 11 тыс. ед. (+37%); подержанных — более 3,3 тыс. ед. (-20%).

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Китайские авто заняли 16% рынка новых легковых автомобилей Украины в 2024 году. В сегменте подержанных авто их доля составила 1,5%.

Большинство легковых автомобилей из Китая — электромобили, их доля достигла 82%.

Самые популярные новые модели

Volkswagen ID.4 — 1625 единиц Honda M-NV — 1279 единиц BYD Song Plus — 1062 единицы Nissan Ariya — 766 единиц Zeekr 001 — 703 единицы

Самые популярные б/у модели

Volkswagen ID.4 — 635 единиц Nissan Ariya — 259 единиц Honda M-NV — 175 единиц Zeekr 001 — 175 единиц Honda eNS1 — 156 единиц

Напомним, Львовщина возглавила рейтинг регионов по количеству электромобилей. В 2024 году украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).

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