5 самых популярных подержанных авто в Украине из США — Finance.ua

5 самых популярных подержанных авто в Украине из США Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

5 самых популярных подержанных авто в Украине из США

За 2024 год украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024 г. подержанных автомобилей.

По отношению к 2023 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 46%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших в прошлом году украинский автопарк, составляет 5,8 года.

Наибольшая часть из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Далее следуют:

электромобили — 36%,

гибридные авто — 7%,

автомобили с ГБО — 6,5%,

дизельные — 5,5%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

1️⃣ Tesla Model 3 — 4521 ед;

2️⃣ Tesla Model Y — 3984 ед.;

3️⃣ Ford Escape — 2747 ед;

4️⃣ Jeep Cherokee — 2492 ед.;

5️⃣ Volkswagen Passat — 2344 ед.

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