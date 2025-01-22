5 самых популярных подержанных авто в Украине из США — Finance.ua

5 самых популярных подержанных авто в Украине из США
За 2024 год украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024 г. подержанных автомобилей.
По отношению к 2023 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 46%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших в прошлом году украинский автопарк, составляет 5,8 года.
Наибольшая часть из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.
Далее следуют:
- электромобили — 36%,
- гибридные авто — 7%,
- автомобили с ГБО — 6,5%,
- дизельные — 5,5%.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
1️⃣ Tesla Model 3 — 4521 ед;
2️⃣ Tesla Model Y — 3984 ед.;
3️⃣ Ford Escape — 2747 ед;
4️⃣ Jeep Cherokee — 2492 ед.;
5️⃣ Volkswagen Passat — 2344 ед.
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