10% налог на импорт: что изменится для бизнеса и простых украинцев — Finance.ua

10% налог на импорт: что изменится для бизнеса и простых украинцев Сегодня 09:02 — Казна и Политика

10% налог на импорт: что изменится для бизнеса и простых украинцев

В начале августа в кулуарах Кабмина, Национального банка и Верховной Рады родилась идея: обложить весь импорт дополнительным 10-процентным налогом на покупку валюты для его оплаты. Новость сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Это решение, по замыслу его авторов, продиктовано стремительно растущим дефицитом бюджета и отрицательным торговым балансом.

Зачем это? Введением такого налога хотят «убить сразу двух зайцев»: снизить спрос на импортные товары (которые автоматически вырастут в цене) и частично закрыть дыру в бюджете поступлениями от нового налога.

Но все ли так гладко? Рассказываем дальше.

Еще больше курсов

Если до последнего времени в Украине, по большому счету, действовало только два основных валютных курса: официальный (он же курс НБУ или безналичный) и рыночный (он же — наличный), то теперь курсов станет как минимум три:

официальный, по которому Национальный банк будет покупать безналичную валюту на межбанковском валютном рынке. И с ориентиром на который он будет продавать ее (по цене +1%);

курс для покупки импорта, рассчитываемый по формуле: Курс имп. = курс офиц. х 1,10;

рыночный курс для наличной валюты. Он может стать еще выше, поскольку мелкий и средний бизнес, занимающийся импортом из соседних стран, начнет переходить на расчеты за наличную валюту. Это приведет к росту спроса на наличные деньги и евро, и цена их автоматически вырастет.

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Прощай, несырьевой экспорт

В Украине созданы и развиваются промышленные производства с высокой добавленной стоимостью. К примеру, UBC Group, которая производит на экспорт холодильное оборудование.

По мнению владельца UBC Group Игоря Гуменного, все экспортеры, использующие при изготовлении продукции иностранные комплектующие, будут платить дополнительные 10% от оборота. Выдержать это они не смогут. Поэтому закроются все украинские промышленные компании — поставщики украинских комплектующих, которые ориентированы на экспорт, поскольку они используют импортную составляющую.

Турецкие и китайские конкуренты начнут вытеснять украинских экспортеров с европейского рынка; это приведет к сокращению или закрытию производства в Украине.

Цены на импорт вырастут, и 10% — не предел

В Украине из-за войны стало еще больше импортных продуктов и товаров: начиная от соли, которую вынуждены завозить из Турции и других стран... И заканчивая бензином и дизельным топливом, 100% которого сейчас ввозится из-за границы.

Если раньше страну заваливали импортом из-за слишком дорогой гривны, то сейчас — в связи с тем, что многие производства закрылись.

Украинские зубные пасты, мыло и стиральные порошки исчезают с полок магазинов, а их место занимают товары из Европы, но уже по гораздо более высокой цене. Оптовики, ввозящие товары из-за границы, страхуются от курсовых рисков и пересчитывают цены в гривне по курсу 45. И это при официальном курсе 36,6 и рыночном 39,8 гривны за доллар.

А что будет, если налог введут? Товары пересчитают по курсу 50 и даже выше. При этом речь идет о так называемых товарах «неэластичного спроса», которые все равно будут покупать, хоть и в меньших количествах.

Это сразу ударит по кошелькам простых украинцев, которым придется еще туже «затянуть пояса», экономя на самом необходимом.

Самое главное: правительству это может понравиться. И полагая, что импорт недостаточно сократился, оно может увеличить налог до 20-30%. Или расширить его на физических лиц, обложив налогом все покупки валюты и переводы за границу.

Более подробно о том, кто больше всего пострадает от введения 10% налога на импорт, читайте в нашей статье по ссылке ниже.

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