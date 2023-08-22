10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса — Finance.ua

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Эксперты отрасли тщательно оценили преимущества и недостатки, присущие каждой модели. В результате появилась подборка лучших подержанных автомобилей представительского класса, включающая в себя десять отличных автомобилей, получивших широкое распространение в сфере бизнес-класса.

Почтенные британские авторитеты тщательно составили список из десяти исключительных подержанных автомобилей бизнес-класса. Именно эти модели олицетворяют повышенный уровень комфорта, а также обладают целым рядом дополнительных преимуществ. Обнародование этого всеобъемлющего рейтинга произошло благодаря авторитетному изданию What Car?

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Сфера автомобилей бизнес-класса включает целый ряд транспортных средств, идеально подходящих для ежедневных поездок на работу и с работы. Их отличительные черты включают в себя роскошные интерьеры, наполненные первоклассными аксессуарами, и при этом они остаются экономически более доступными, чем их высококлассные коллеги.

Этот тщательно составленный индекс освещает высочайшее совершенство автомобилей бизнес-класса, сосредотачивая внимание на тех, чей пробег не превышает пяти лет. Опытные эксперты точно определили сильные и слабые стороны этих исключительных моделей.

Audi A5 Sportback

Привлекая внимание своей изящной эстетикой, Audi A5 Sportback предстает как вершина стиля. Автомобиль также отличается интерьером отличного качества и вместительной конфигурацией салона.

Достоинства:

Роскошный дизайн интерьера

Мощная линейка двигателей

Глубокая практичность

Недостатки:

Нюансы в управлении, которые могут оказаться неприятными

Относительно скромная комплектация

Не самая лучшая история надежности

Мазда 6

Mazda 6 является образцом надежности и разумной экономии топлива. Несмотря на неприхотливый салон, модель предлагает отличную мультимедийную платформу для удовлетворения своих пассажиров.

Достоинства:

Великолепная топливная эффективность

Мощные силовые агрегаты

Интуитивно понятная информационно развлекательная система

Недостатки:

Жесткая подвеска

Характеристики управляемости, которые могут не всем понравиться

Ограниченное пространство на задних сиденьях

Alfa Romeo Giulia

Благодаря своей изысканной внешней эстетике, Alfa Romeo Giulia излучает ауру элегантности, не имеющую себе равных в своем классе. Этот седан наделен управляемостью, подобной управляемости спортивного автомобиля самого высокого класса.

Достоинства:

Отличная динамика управления

Роскошный набор функций

Мощные двигатели

Недостатки:

Плохая конфигурация багажника

Материалы интерьера среднего качества

Мало места для ног на задних сиденьях

Jaguar XE

Jaguar XE искусно достигает баланса между роскошным комфортом и энергичными характеристиками. Этот седан умело удовлетворяет потребности и желания как водителя, так и пассажиров.

Достоинства:

Хорошая динамика управления

Добротные комплектации

Мощные двигатели

Недостатки:

Ограниченное пространство на задних сиденьях

Повышенные эксплуатационные расходы

Несколько низкая репутация надежности

Audi A3 (седан)

Седан Audi A3, хоть и меньше по габаритам по сравнению со своими собратьями, компенсирует это похвальным комфортом и исключительной маневренностью. Компактные размеры делают его образцом городской практичности.

Достоинства:

Мощные силовые установки всегда наготове

Удовольствие от вождения

Роскошная внутренняя отделка

Недостатки:

Ограниченное пространство для ног на задних сиденьях

Скромная емкость багажника

Жесткая подвеска

Tesla Model 3

Tesla Model 3 — единственный представитель электромобилей в этой подборке. Чрезвычайно маневренный и с большим запасом хода на одной зарядке, этот седан удовлетворит как экологически сознательных людей, так и тех, кто ориентирован на производительность.

Достоинства:

Прекрасное ускорение и управляемость

Впечатляющий запас хода

Глубокая практичность

Недостатки:

Несколько низкое качество сборки

Нюансы в управлении, которые могут не всем понравиться

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat успешно гармонизирует комфорт и функциональность. Большое количество простора в салоне позволяет комфортно разместить пассажиров, а вместительный багажник обеспечивает достаточно места для груза.

Достоинства:

Повышенный уровень практичности

Роскошный интерьер

Широкий набор функций

Недостатки:

Жесткая подвеска

Нюансы в управлении, которые могут не всем понравиться

Не совсем оптимальная конфигурация багажника

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Avtosota По материалам:

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