10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса — Finance.ua
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10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса

Технологии&Авто
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Эксперты отрасли тщательно оценили преимущества и недостатки, присущие каждой модели. В результате появилась подборка лучших подержанных автомобилей представительского класса, включающая в себя десять отличных автомобилей, получивших широкое распространение в сфере бизнес-класса.
Почтенные британские авторитеты тщательно составили список из десяти исключительных подержанных автомобилей бизнес-класса. Именно эти модели олицетворяют повышенный уровень комфорта, а также обладают целым рядом дополнительных преимуществ. Обнародование этого всеобъемлющего рейтинга произошло благодаря авторитетному изданию What Car?
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Сфера автомобилей бизнес-класса включает целый ряд транспортных средств, идеально подходящих для ежедневных поездок на работу и с работы. Их отличительные черты включают в себя роскошные интерьеры, наполненные первоклассными аксессуарами, и при этом они остаются экономически более доступными, чем их высококлассные коллеги.
Этот тщательно составленный индекс освещает высочайшее совершенство автомобилей бизнес-класса, сосредотачивая внимание на тех, чей пробег не превышает пяти лет. Опытные эксперты точно определили сильные и слабые стороны этих исключительных моделей.

Audi A5 Sportback

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Привлекая внимание своей изящной эстетикой, Audi A5 Sportback предстает как вершина стиля. Автомобиль также отличается интерьером отличного качества и вместительной конфигурацией салона.

Достоинства:

  • Роскошный дизайн интерьера
  • Мощная линейка двигателей
  • Глубокая практичность

Недостатки:

  • Нюансы в управлении, которые могут оказаться неприятными
  • Относительно скромная комплектация
  • Не самая лучшая история надежности

Мазда 6

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Mazda 6 является образцом надежности и разумной экономии топлива. Несмотря на неприхотливый салон, модель предлагает отличную мультимедийную платформу для удовлетворения своих пассажиров.

Достоинства:

  • Великолепная топливная эффективность
  • Мощные силовые агрегаты
  • Интуитивно понятная информационно развлекательная система

Недостатки:

  • Жесткая подвеска
  • Характеристики управляемости, которые могут не всем понравиться
  • Ограниченное пространство на задних сиденьях

Alfa Romeo Giulia

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Благодаря своей изысканной внешней эстетике, Alfa Romeo Giulia излучает ауру элегантности, не имеющую себе равных в своем классе. Этот седан наделен управляемостью, подобной управляемости спортивного автомобиля самого высокого класса.

Достоинства:

  • Отличная динамика управления
  • Роскошный набор функций
  • Мощные двигатели

Недостатки:

  • Плохая конфигурация багажника
  • Материалы интерьера среднего качества
  • Мало места для ног на задних сиденьях

Jaguar XE

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Jaguar XE искусно достигает баланса между роскошным комфортом и энергичными характеристиками. Этот седан умело удовлетворяет потребности и желания как водителя, так и пассажиров.

Достоинства:

  • Хорошая динамика управления
  • Добротные комплектации
  • Мощные двигатели

Недостатки:

  • Ограниченное пространство на задних сиденьях
  • Повышенные эксплуатационные расходы
  • Несколько низкая репутация надежности

Audi A3 (седан)

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Седан Audi A3, хоть и меньше по габаритам по сравнению со своими собратьями, компенсирует это похвальным комфортом и исключительной маневренностью. Компактные размеры делают его образцом городской практичности.

Достоинства:

  • Мощные силовые установки всегда наготове
  • Удовольствие от вождения
  • Роскошная внутренняя отделка

Недостатки:

  • Ограниченное пространство для ног на задних сиденьях
  • Скромная емкость багажника
  • Жесткая подвеска

Tesla Model 3

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Tesla Model 3 — единственный представитель электромобилей в этой подборке. Чрезвычайно маневренный и с большим запасом хода на одной зарядке, этот седан удовлетворит как экологически сознательных людей, так и тех, кто ориентирован на производительность.

Достоинства:

  • Прекрасное ускорение и управляемость
  • Впечатляющий запас хода
  • Глубокая практичность

Недостатки:

  • Несколько низкое качество сборки
  • Нюансы в управлении, которые могут не всем понравиться

Volkswagen Passat

10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса
Volkswagen Passat успешно гармонизирует комфорт и функциональность. Большое количество простора в салоне позволяет комфортно разместить пассажиров, а вместительный багажник обеспечивает достаточно места для груза.

Достоинства:

  • Повышенный уровень практичности
  • Роскошный интерьер
  • Широкий набор функций

Недостатки:

  • Жесткая подвеска
  • Нюансы в управлении, которые могут не всем понравиться
  • Не совсем оптимальная конфигурация багажника
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По материалам:
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