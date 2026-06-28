1 млн украинцев подали заявки на средства программы «Скрининг здоровья 40+» Сегодня 07:04

Заявки на средства программы «Скрининг здоровья 40+» подали 1 миллион украинцев

1 миллион украинцев подали заявки на получение средств для участия в национальной программе «Скрининг здоровья 40+».

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сколько денег можно получить для обследования

Свириденко напомнила, что после обработки заявки человек получает 2 000 грн поддержки от государства на оплату обследований в медицинском учреждении, участвующем в программе.

«Скрининг здоровья помогает выявить риски для жизни и здоровья граждан на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, а также оценке ментального здоровья», — отметила Глава Правительства.

Пройти скрининг можно в 2227 местах предоставления услуги в государственных, коммунальных или частных медицинских учреждениях. Выбрать заведение можно независимо от места проживания или регистрации.

Подать заявку на получение средств можно через Действие или ЦПАУ. После получения средств нужно выбрать удобное медицинское учреждение из списка участников программы и записаться на обследование.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы, нуждающиеся в стационарном лечении без проведения операций, могут бесплатно получить обследование, консультации врачей, необходимые лекарства, питание и круглосуточное медицинское наблюдение в рамках Программы медицинских гарантий.

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