1,3 млн грн ущерба на генераторах — подозревается столичная чиновница — Finance.ua
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1,3 млн грн ущерба на генераторах — подозревается столичная чиновница

Криминал
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1,3 млн грн ущерба на генераторах — подозревается столичная чиновница
1,3 млн грн ущерба на генераторах — подозревается столичная чиновница
Чиновница Голосеевской райадминистрации Киева подозревается в присвоении 1,3 млн гривен из бюджета при закупке электрогенераторов для учебных заведений.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.
«При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева уведомлена о подозрении начальник Управления образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)», — сказано в сообщении.
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Согласно данным следствия, Управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией убежища 17 учебных заведений Голосеевского района с ожидаемой стоимостью более 3,7 млн гривен.
При этом, с целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета, чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, который предложил цены значительно выше рыночных, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму свыше 1,3 млн гривен.
Идет следствие, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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