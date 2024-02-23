Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий формат SIM-карт — Finance.ua
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Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий формат SIM-карт

Фондовий ринок
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Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий формат SIM-карт
Звичні «сімки» відходять у минуле: представлено новий формат SIM-карт
Головні європейські оператори стільникового зв’язку — Deutsche Telekom і Tele2 — розробили новий формат SIM-карти. Він називається rSIM або Resilient SIM, що дослівно перекладається як «стійка сім-карта».
Головна перевага rSIM полягає в можливості одночасно використовувати відразу два номери різних операторів в одній карті. Зараз для цього потрібен або телефон з двома слотами, або телефон з підтримкою eSIM і слотом під «сімку», повідомляє портал Android Authority.
Крім того, rSIM підтримує технології штучного інтелекту, який стежить за якістю мережі в реальному часі. Якщо зв’язок пропаде, технологія сама переключиться на іншого оператора без розриву з'єднання.
Як зазначається, rSIM можна використовувати для поліпшення якості зв’язку і «прокачки» смартфона. Наприклад, «односімочний» телефон можна перетворити в «двухсімочний».
Інше застосування rSIM — поліпшити якість передачі даних між розумними-гаджетами, яким для стабільної роботи потрібно безперебійне підключення до Інтернету. Часто так буває, що інтернет в будинку пропав, і все чайники, кондиціонери і т.п. «відв'язалися». У таких випадках їх доводиться заново синхронізувати. rSIM розв’язує цю проблему за допомогою продуманої системи перемикання між операторами.

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За матеріалами:
УНІАН
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