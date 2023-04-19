Звучать, як дрони «Шахед»: в Україні можуть заборонити деякі автомобілі — Finance.ua

Звучать, як дрони «Шахед»: в Україні можуть заборонити деякі автомобілі Сьогодні 19:47 — Технології&Авто

Звучать, як дрони «Шахед»: в Україні можуть заборонити деякі автомобілі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні можуть заборонити їздити автомобілями без глушників. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

Автомобілі без глушників створюють багато шуму та часто нагадують за звучанням іранські дрони Shahed. Через це влада хоче позбутися таких авто на українських дорогах.

Подоляк зазначив, що зараз поліція не має регламенту, за яким вони можуть забороняти автомобілі без глушників. Відповідний законопроєкт має виправити цю проблему.

За словами радника голови ОП, в Україні все, що не заборонено — має бути дозволено. Таких засад дотримуються вільні демократичні країни.

«Нардепи мають обговорити та опрацювати це питання. Якщо такі авто справді створюють проблемні звуки, то потрібно розробити законопроєкт, який регламентує це», — сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента вважає, що після створення законопроєкту про заборону автомобілів без глушників все буде працювати «як годинник». Коли може з’явитися відповідний регламент — не відомо.

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