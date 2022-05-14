Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету

Вчора 19:13Казна та Політика
90
Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету. Особливістю оформлення строкових трудових договорів такого роду є те, що оформляється такий договір на період декрету основної співробітниці, і що саме від дати її виходу на роботу буде залежати тривалість дії строкових трудових договорів у двох інших співробітниць.
Про це повідомили в Управлінні Держпраці у Хмельницькій області.
Приклад. Одна співробітниця пішла у відпустку по догляду за дитиною до 3-х років, а через якийсь час тимчасова співробітниця, яка працює на її місці, теж пішла в декрет. У цій ситуації прийом на роботу вже третьої співробітниці проводитиметься на так звану «двічі декретну посаду». Як звільнити тимчасових працівників, при виході на роботу постійного працівника з декрету?
Якщо при звільненні третьої співробітниці складнощів бути не повинно, то ось звільнити другу співробітницю буде не так вже й просто.
Особливістю розірвання строкового договору є його припинення в останній день дії, а в разі затримки звільнення хоча б на один день, договір вважається продовженим на невизначений термін.
Враховуючи той факт, що тимчасова співробітниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною в день виходу на роботу після декрету основної співробітниці, звільнити її за статтею п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України «закінчення строку трудового договору» роботодавець не може.
Отже, договір такої співробітниці стане безстроковим. Звільнення тимчасової співробітниці по поверненню з декретної відпустки можливо тільки за статтею скорочення чисельності або штату (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України). А це вже особлива процедура, яка вимагає додаткових тимчасових витрат на підготовку документів і коштів на виплату вихідної допомоги.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.