Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету — Finance.ua

Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету

Вчора 19:13 — Казна та Політика

Звільнення тимчасових працівників при виході на роботу постійного працівника з декрету. Особливістю оформлення строкових трудових договорів такого роду є те, що оформляється такий договір на період декрету основної співробітниці, і що саме від дати її виходу на роботу буде залежати тривалість дії строкових трудових договорів у двох інших співробітниць.

Про це повідомили в Управлінні Держпраці у Хмельницькій області.

Приклад. Одна співробітниця пішла у відпустку по догляду за дитиною до 3-х років, а через якийсь час тимчасова співробітниця, яка працює на її місці, теж пішла в декрет. У цій ситуації прийом на роботу вже третьої співробітниці проводитиметься на так звану «двічі декретну посаду». Як звільнити тимчасових працівників, при виході на роботу постійного працівника з декрету?

Якщо при звільненні третьої співробітниці складнощів бути не повинно, то ось звільнити другу співробітницю буде не так вже й просто.

Особливістю розірвання строкового договору є його припинення в останній день дії, а в разі затримки звільнення хоча б на один день, договір вважається продовженим на невизначений термін.

Враховуючи той факт, що тимчасова співробітниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною в день виходу на роботу після декрету основної співробітниці, звільнити її за статтею п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України «закінчення строку трудового договору» роботодавець не може.

Отже, договір такої співробітниці стане безстроковим. Звільнення тимчасової співробітниці по поверненню з декретної відпустки можливо тільки за статтею скорочення чисельності або штату (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України). А це вже особлива процедура, яка вимагає додаткових тимчасових витрат на підготовку документів і коштів на виплату вихідної допомоги.

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