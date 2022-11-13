Звільнення працівників при закритті компанії — Finance.ua

Звільнення працівників при закритті компанії Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Наразі багатьом працівникам повідомляють про звільнення у зв’язку із «закриттям компанії». Після чого в більшості випадків роботодавці просять працівника написати заяву про звільнення за згодою сторін. Про це пише Кадровик за матерілами Harbar Legal.

Чому так відбувається

Все тому, що в більшості випадків реально компанія закриватись не буде, вона лише повністю або частково позбавляється штату.

Проте, це не обов’язково означає, що працівника обманюють. Це може означати, що саме по собі ТОВ ще потрібне або може бути потрібне власникам компанії щоб наприклад закрити певні питання з клієнтами, постачальниками, з держорганами чи судами.

За великим рахунком для самого працівника сугубо юридична процедура звільнення, у зв’язку з ліквідацією або посилаючись на угоду сторін, погоди не робить.

Грошові виплати при звільненні

Ось тут вже має місце позиція роботодавця. Зокрема рівень культури і лояльності, чи йде він на зустріч працівнику, або має його за дурня.

Справа в тому, що звільнення за угодою сторін може бути дешевшим для роботодавця, тому що юридично дозволяє зекономити на виплаті працівнику вихідної допомоги. За такого варіанту роботодавець має виплатити зарплату, відпускні і якщо захоче, то і вихідну допомогу. Якщо компанія з цінностями, вони обов’язково виплатять і вихідну допомогу та іноді і премію. Про компанії без цінностей мабуть і розписувати не треба.

Звільнення у зв’язку з ліквідацією

В даному випадку закон зобов’язує роботодавця виплатити працівнику зарплату, відпускні і вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

Строки звільнення

Тут також варіант звільнення за угодою сторін більш гнучкий, тому що сторони можуть узгодити дату звільнення. У випадку з ліквідацією, роботодавець має повідомити працівника про звільнення за 2 місяці, протягом яких, звісно, ще має нараховувати ЗП.

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