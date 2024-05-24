Звідки завозять автобуси в Україну — Finance.ua

Звідки завозять автобуси в Україну
За даними Держстату, у І кв. У 2024 році в Україну було ввезено 239 автобусів, загальна митна вартість склала понад $12,1 млн.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цього кожного нового 60 од. та 179 од. вживаних.
Найбільшим постачальником нових автобусів за цей період була Туреччина — 57 од.
Найбільше ввезених автобусів було завезено з Польщі — 62 од.
Це на 53% більше, ніж торік, та на 4% більше за показник попереднього місяця.
Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 171 од., а вживаної, що була імпортованою з-за кордону — 101 од.
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