Звідки завозять автобуси в Україну — Finance.ua

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Звідки завозять автобуси в Україну

Казна та Політика
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Звідки завозять автобуси в Україну
Звідки завозять автобуси в Україну
За даними Держстату, у І кв. У 2024 році в Україну було ввезено 239 автобусів, загальна митна вартість склала понад $12,1 млн.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цього кожного нового 60 од. та 179 од. вживаних.
Найбільшим постачальником нових автобусів за цей період була Туреччина — 57 од.
Найбільше ввезених автобусів було завезено з Польщі — 62 од.
Це на 53% більше, ніж торік, та на 4% більше за показник попереднього місяця.
Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 171 од., а вживаної, що була імпортованою з-за кордону — 101 од.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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