Звідки завозять автобуси в Україну — Finance.ua

Звідки завозять автобуси в Україну Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Звідки завозять автобуси в Україну

За даними Держстату, у І кв. У 2024 році в Україну було ввезено 239 автобусів, загальна митна вартість склала понад $12,1 млн.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цього кожного нового 60 од. та 179 од. вживаних.

Найбільшим постачальником нових автобусів за цей період була Туреччина — 57 од.

Найбільше ввезених автобусів було завезено з Польщі — 62 од.

Це на 53% більше, ніж торік, та на 4% більше за показник попереднього місяця.

Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 171 од., а вживаної, що була імпортованою з-за кордону — 101 од.

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