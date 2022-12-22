Звідки у 2022 році держбюджет України отримував гроші (інфографіка) — Finance.ua

Звідки у 2022 році держбюджет України отримував гроші (інфографіка) Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Звідки у 2022 році держбюджет України отримував гроші (інфографіка)

Через війну українська економіка скоротилася приблизно на третину за рік, а близько 90% надходжень до бюджету спрямовуються на фінансування оборони. Забезпечити інші нагальні видатки вдалося завдяки додатковому фінансуванню.

Як свідчать дані Міністерства фінансів України, головним джерелом фінансування державного бюджету з початку війни по 21 грудня був Нацбанк. Загальний розмір емісії національної валюти регулятором склав 400 мільярдів гривень або 12,4 мільярда доларів.

Дещо меншу суму надали США — 11,9 мільярда доларів.

Потужне фінансування розміром 7,8 мільярда передав Євросоюз, а також у двосторонньому порядку допомогу передали окремі його країни.

Загалом держбюджет отримав 50,5 мільярда доларів або 1670 мільярдів гривень фінансування.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Яку допомогу анонсували партнери на наступний рік

В проєкті бюджету США на 2023 рік передбачено виділення 44,9 мільярда доларів екстреної допомоги Україні та союзникам НАТО.

Європарламент схвалив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Міжнародний валютний фонд почав нову моніторингову програму в Україні, яка триватиме 4 місяці. За успішного виконання запланованих заходів Україна також отримає доступ до фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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