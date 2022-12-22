Звідки у 2022 році держбюджет України отримував гроші (інфографіка) — Finance.ua

Звідки у 2022 році держбюджет України отримував гроші (інфографіка)
Через війну українська економіка скоротилася приблизно на третину за рік, а близько 90% надходжень до бюджету спрямовуються на фінансування оборони. Забезпечити інші нагальні видатки вдалося завдяки додатковому фінансуванню.
Як свідчать дані Міністерства фінансів України, головним джерелом фінансування державного бюджету з початку війни по 21 грудня був Нацбанк. Загальний розмір емісії національної валюти регулятором склав 400 мільярдів гривень або 12,4 мільярда доларів.
Дещо меншу суму надали США — 11,9 мільярда доларів.
Потужне фінансування розміром 7,8 мільярда передав Євросоюз, а також у двосторонньому порядку допомогу передали окремі його країни.
Загалом держбюджет отримав 50,5 мільярда доларів або 1670 мільярдів гривень фінансування.
Яку допомогу анонсували партнери на наступний рік
- В проєкті бюджету США на 2023 рік передбачено виділення 44,9 мільярда доларів екстреної допомоги Україні та союзникам НАТО.
- Європарламент схвалив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
- Міжнародний валютний фонд почав нову моніторингову програму в Україні, яка триватиме 4 місяці. За успішного виконання запланованих заходів Україна також отримає доступ до фінансової допомоги.
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