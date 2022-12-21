Міжнародні партнери готові допомогти енергосектору України на $1,4 мільярда – Шмигаль — Finance.ua

Міжнародні партнери готові допомогти енергосектору України на $1,4 мільярда – Шмигаль Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Міжнародні партнери готові допомогти енергосектору України на $1,4 мільярда – Шмигаль

Міжнародні партнери заявили про допомогу енергетичному сектору України в різних формах на загальну суму 1,4 млрд доларів.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 млрд доларів», — сказав Шмигаль.

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Водночас, він зауважив, що така допомога є боротьбою з наслідками, а не з першопричиною.

«Ми вимагаємо від світу, аби після кожної терористичної атаки проти нашої енергосистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій», — сказав Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що тероризм не можна залишати безкарним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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