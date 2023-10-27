Зупинка тимчасового морського коридору: в Мінвідновлення пояснили, що відбувається — Finance.ua

Зупинка тимчасового морського коридору: в Мінвідновлення пояснили, що відбувається Сьогодні 11:34

Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, зазначивши при цьому, що порти Великої Одеси продовжують обробляти судна, які пройшли тимчасовим коридором.

«Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов», — йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що наразі в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна.

«Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів», — додали у профільному міністерстві.

Тимчасовий морський коридор

За даними Мінагрополітики, станом на 23 жовтня тимчасовим морським коридором, який був відкритий у серпні, Україна експортувала переважно в Європу і Африку майже 700 тисяч тонн зерна.

25 жовтня в Українській зерновій асоціації повідомили, що чиновники необгрунтовано заблокували рух суден по морському коридору. При цьому наголосили, що така затримка суден в портах завдає колосальних збитків українським аграріям та Державному бюджету країни.

26 жовтня, як повідомила консалтингова компанія «Барва Інвест», Україна призупинила роботу тимчасового морського коридору. В компанії зазначили, що таке призупинення де-факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на «вибухову загрозу» через збільшення активності російської авіації.

Начальниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк запевнила, що наразі Сили оборони півдня контролюють ситуацію в Чорному морі, незважаючи на те, що ворог намагається чинити тиск на цивільне судноплавства, активізуючи час від часу авіацію. Вона наголосила, що не треба панікувати і створювати додатковий інформаційний ажіотаж, а потрібно довіряти Силам оборони.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.