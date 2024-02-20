ZTE випустила свій перший вертикально складаний пристрій Libero Flip — Finance.ua

ZTE випустила свій перший вертикально складаний пристрій Libero Flip Сьогодні 05:24 — Технології&Авто

ZTE випустила свій перший вертикально складаний пристрій Libero Flip

ZTE у співпраці з дочірньою компанією SoftBank Y! mobile представила Libero Flip, перший вертикально складаний телефон бренду 5G.

Цей телефон коштує 63 000 єн (приблизно $420). Оскільки попередні замовлення вже розпочато, Libero Flip має надійти на полиці 29 лютог.

В основі Libero Flip лежить мобільна платформа Snapdragon 7 Gen 1. Цей пристрій поставляється з єдиною конфігурацією пам’яті: 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Пристрій має чималий 6,9-дюймовий внутрішній екран із роздільною здатністю 2790×1188, доповнений зручним 1,43-дюймовим круглим зовнішнім екраном. Цей зовнішній дисплей підтримує ряд функцій, включаючи використання камери для селфі, відстеження кроків, оновлення погоди та керування відтворенням музики.

Що стосується зображень, Libero Flip оснащений 50-мегапіксельним основним датчиком і 2-мегапіксельною лінзою глибини різкості. На передній панелі він пропонує 16-мегапіксельний шутер для селфі. Примітно, що цей телефон може знаходитися під кутом 60−110 градусів, що дозволяє використовувати камеру, поставивши її на стіл, для нерухомих чітких фотографій.

З точки зору дизайну ZTE пропонує Libero Flip у трьох кольорах: золотому, білому та синьому. Цей телефон має витончений корпус завширшки 76 мм і тонкий профіль 7,3 мм у розкладеному стані (15,5 мм у складеному). Він важить 214 г і має клас захисту від пилу та води IP42.

Що стосується часу автономної роботи, Libero Flip має потужну ємність 4310 мАг і підтримує швидку зарядку 33 Вт QC4+/PD3.0. Пристрій можна повністю зарядити за 73 хвилини. Для безпечного розблокування цей пристрій має бічний сканер відбитків пальців і розпізнавання обличчя. Завдяки підтримці Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і функції NFC, сумісної з FeliCa, Libero Flip пропонує широкий набір можливостей підключення.

Важливим у контексті ZTE Libero Flip є те, що в грудні минулого року в базі даних IMEI з’явилася ще одна складна розкладачка від колись дочірнього бренду Nubia під назвою Nubia Flip 5G з номером моделі NX724J. Вчора він отримав сертифікат 3C із підтримкою зарядки 33 Вт. Цей Nubia Flip 5G може бути ребрендинговою версією ZTE Libero Flip. Однак офіційного повідомлення щодо дати випуску Nubia Flip 5G ще не було зроблено.

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