ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, за дизайном дуже схожий на iPhone — Finance.ua

ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, за дизайном дуже схожий на iPhone Сьогодні 04:05 — Фондовий ринок

ZTE представила смартфон Axon 50 Lite, за дизайном дуже схожий на iPhone

Компанія ZTE випустила новий смартфон Azon Z50 Lite, який за дизайном чомусь зробили дуже схожим на iPhone. Не зрозуміло, для чого виробник вирішив скопіювати дизайн, бо раніше він випускав доволі самобутні за дизайном смартфони.

До речі, щодо «начинки», то технічно смартфон також близький до iPhone. Зокрема, тут екран з краплеподібним вирізом діагоналлю 6,6 дюйма з роздільною здатністю Full HD+. Щоправда, тут лише одна камера — на 50 Мп.

Виробник не розкриває модель чипсету, але каже, що тут є 8 ядер по 1,6 ГГц. Апарат має 256 ГБ внутрішньої пам’яті, хоча оперативної всього 4 ГБ. Також є акумулятор місткістю 5000 мАг, який підтримує 22-ватну зарядку. Ціна — 250 доларів.

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