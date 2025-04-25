ЗСУ отримають дрони на $40 млн від компанії з Нової Зеландії (фото) — Finance.ua

ЗСУ отримають дрони на $40 млн від компанії з Нової Зеландії (фото) Сьогодні 07:23 — Технології&Авто

ЗСУ отримають дрони на $40 млн від компанії з Нової Зеландії (фото)

Компанія Syos Aerospace з Нової Зеландії уклала угоду на суму 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 40 мільйонів доларів) на постачання безпілотних військових апаратів для України.

Про це пише The Post із посиланням на прем’єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера.

«На додаток до підтримки підготовки українських військ військові планувальники з Сил оборони Нової Зеландії роблять свій внесок у новітні ідеї та плани з постконфліктної підтримки України через Коаліцію охочих», — заявили в британському уряді.

Які дрони можуть отримати ЗСУ

Syos виробляє «важкі» безпілотні вертольоти, призначені для повітряних операцій у віддалених районах, зокрема БПЛА SA5. Флагманська модель компанії — безпілотний вертоліт SA200, здатний нести 200 кілограм і перебувати в повітрі 2 години.

БПЛА SA200

«Він був розроблений для роботи в конфліктних умовах із захистом від перешкод і шифруванням даних, що пом’якшує вплив засобів боротьби з БПЛА», — зазначає виробник.

Крім того, на сайті компанії згадується безпілотний автомобіль SG400, здатний перевозити важкі вантажі та долати великі відстані на високій швидкості. Syos також випускає морські дрони SM 300 . Ці платформи мають вантажопідйомність 300 кг і дальність 650 морських миль. Які саме системи отримає Україна, поки невідомо.

Безпілотний автомобіль SG400

Раніше засновник Syos Семюель Вай прокоментував план Нової Зеландії щодо збільшення видатків на оборону, зазначивши, що країні не слід закуповувати безпілотники, ефективність яких не доведено на війні в Україні.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.