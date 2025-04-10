Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами» — Finance.ua

Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами» Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами»

Український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував новий дрон для знищення іранських «Shahed», які росія використовує для атак.

Про це пише «Мілітарний».

Зазначається, що за останні два місяці безпілотник збив понад 20 таких цілей, повідомили розробники.

Апарат може також перехоплювати розвідувальні дрони. Його максимальна швидкість — 200 км/год, а висота польоту — до 5 км. За словами конструкторів, це найуспішніший дрон-перехоплювач на озброєнні ЗСУ.

Новинку презентували Прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу під час його візиту до Києва. Демонстрація продукції українського оборонно-промислового комплексу дозволяє тісніше налагодити зв’язки з бельгійським ОПК, який на сьогодні вже зробив кроки щодо спільного виробництва оборонної продукції та її подальшого розвитку.

Українські фахівці наголошують: створення доступних і ефективних дронів — це спосіб замінити дорогі зенітні ракети при знищенні повітряних цілей.

Щодо спільного виробництва, то в листопаді 2024 року було підписано меморандум між Україною та компанією Thales Belgium. Бельгійська компанія допоможе Україні організувати спільне виробництво 70-мм ракет.

Ця співпраця дозволить Україні виробляти та прийняти на озброєння бельгійські ракети FZ275 LGR, які створені на основі 70-мм некерованої ракети з установленою головкою самонаведення з наведенням по лазерному променю.

Економічна Правда За матеріалами:

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