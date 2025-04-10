Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами»

Технології&Авто
35
Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами»
Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами»
Український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував новий дрон для знищення іранських «Shahed», які росія використовує для атак.
Про це пише «Мілітарний».
Зазначається, що за останні два місяці безпілотник збив понад 20 таких цілей, повідомили розробники.
Читайте також
Апарат може також перехоплювати розвідувальні дрони. Його максимальна швидкість — 200 км/год, а висота польоту — до 5 км. За словами конструкторів, це найуспішніший дрон-перехоплювач на озброєнні ЗСУ.
Новинку презентували Прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу під час його візиту до Києва. Демонстрація продукції українського оборонно-промислового комплексу дозволяє тісніше налагодити зв’язки з бельгійським ОПК, який на сьогодні вже зробив кроки щодо спільного виробництва оборонної продукції та її подальшого розвитку.
Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з «шахедами»
Українські фахівці наголошують: створення доступних і ефективних дронів — це спосіб замінити дорогі зенітні ракети при знищенні повітряних цілей.
Щодо спільного виробництва, то в листопаді 2024 року було підписано меморандум між Україною та компанією Thales Belgium. Бельгійська компанія допоможе Україні організувати спільне виробництво 70-мм ракет.
Ця співпраця дозволить Україні виробляти та прийняти на озброєння бельгійські ракети FZ275 LGR, які створені на основі 70-мм некерованої ракети з установленою головкою самонаведення з наведенням по лазерному променю.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems