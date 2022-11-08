ЗСУ отримали унікальні німецькі автомобілі (фото) — Finance.ua
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ЗСУ отримали унікальні німецькі автомобілі (фото)

Технології&Авто
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Благодійний фонд «Повернись живим» передав Збройним Силам України мобільні майстерні на шасі MAN.
ЗСУ отримали унікальні німецькі автомобілі (фото)
Про це повідомляє MMR із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Як стало відомо, перші два комплекси, кожен з яких має вантажівку та причіп з кунгами та обладнанням, отримали військові частини, яка підпорядкована Командуванню Сил логістики Збройних Сил України.
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Мобільні майстерні призначені для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО, зокрема, і для багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV. Машини та допоміжні причепи містять усе необхідне для цієї роботи: інструменти, обладнання та комфортне робоче місце для екіпажу.
ЗСУ отримали унікальні німецькі автомобілі (фото)
За словами військових, такі машини значно збільшать можливості та потенціал з ремонту та обслуговування західної броне- і автотехніки, яку передають Україні у якості військово-технічної допомоги.
Вартість однієї такої машини складає 320 тисяч євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
mmr.ua
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