Зручні та вигідні міжнародні криптоплатежі з картою Bybit доступні в нових країнах — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Зручні та вигідні міжнародні криптоплатежі з картою Bybit доступні в нових країнах Сьогодні 12:43 — Криптовалюта

Bybit , друга криптовалютна біржа у світі за обсягом торгівлі, відкриває можливості обміну криптовалют у нових країнах за допомогою карти Bybit. Це черговий крок компанії на шляху до зручного зберігання та використання криптовалюти інвесторами.

Заявки на карту Bybit приймаються від клієнтів компанії Bybit Limited, яка отримала ліцензію від Комітету МФЦА з регулювання фінансових послуг у Казахстані. Це буде перший продукт у співпраці з S1LKPAY, сертифікованим учасником платіжної мережі Mastercard та постачальником рішень «Банківське обслуговування як послуга» (BaaS) і «Карта як послуга» (CaaS). Після отримання повної ліцензії у вересні Bybit Limited (МФЦА) випустила передплачену карту для міжнародних клієнтів.

На честь запуску карти всі кваліфіковані користувачі, які зареєструвалися в промоакції, протягом певного часу отримуватимуть кешбек 10% (до 600 USD). Карта Bybit впроваджує криптовалюту у повсякденне життя і дозволяє розраховуватися нею всюди, де приймають Mastercard.

У 2024 році карта Bybit освоювала нові світові ринки і тепер доступна в різних регіонах на чотирьох континентах.

«Мета Bybit — усунути розрив між цифровими активами клієнтів і їхніми реальними потребами. Карта Bybit продовжує набирати популярність і вже вважається надійним та зручним рішенням для криптоплатежів. Ми раді, що все більше користувачів приєднується до світу криптовалют, і плануємо представити більше винагород та можливостей у найближчому майбутньому», — Джоан Хан, директор з продажу та маркетингу Bybit.

«S1LKPAY — це перший у регіоні продукт, що дозволяє використовувати передові технології оплати цифровими активами. У співпраці з Bybit ми об’єднуємо сильні сторони для забезпечення більш безпечних, зручних та швидких транзакцій за картою Bybit. Разом ми встановлюємо новий стандарт інновацій та включення у фінансову сферу регіону», — Гані Узбеков, засновник та CEO S1LKPAY.

Основні переваги карти Bybit:

Безкоштовна віртуальна карта: віртуальна карта Bybit має нульові комісії

Відсутність прихованих комісій: немає щорічних та щомісячних комісій

Привабливі винагороди: під час промоакції можна отримати до $600 у винагородах та кешбек 10%, а також знижки 2−10% та APY до 8%

Миттєвий доступ: віртуальною картою можна користуватися відразу

Широкий вибір цифрових активів: карта Bybit підтримує USDT, BTC, ETH та інші активи.

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