Зростає кількість євротрейдерів, які використовують українську ГТС і сховища — Finance.ua
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Зростає кількість євротрейдерів, які використовують українську ГТС і сховища

Енергетика
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Зростає кількість євротрейдерів, які використовують українську ГТС і сховища
Зростає кількість євротрейдерів, які використовують українську ГТС і сховища
Кількість європейських трейдерів, які використовують газотранспортну систему і підземні сховища газу України, продовжує зростати.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час онлайн-виступу на Budapest LNG Summit, передає Міненерго.
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За його словами, українська газова інфраструктура є складовою газотранспортної системи ЄС як єдиного Східноєвропейського ринку газу. Понад 200 європейських трейдерів використовують українську газотранспортну інфраструктуру щорічно, і їх кількість продовжує зростати.
Колісник зазначив, що попри військові дії в Україні відбувається розвиток біржових продуктів, нових послуг операторів ГТС і ПСГ та нових маршрутів постачання, таких як Вертикальний коридор. Про надійність партнерства свідчить той факт, що, незважаючи на війну та наміри ворога дестабілізувати ситуацію, Оператор ГТС України та Укртрансгаз продовжують виконувати заявки, а система працює стабільно.
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«Ми заохочуємо європейських трейдерів використовувати доступні потужності транспортування та зберігання газу зокрема за новими маршрутами. Східноєвропейський ринок газу — без кордонів, і доступна інфраструктура дозволяє нам будувати високоліквідний газовий ринок», — заявив посадовець.
Він додав, що одним з важливих принципів формування нової моделі ринку в Європі має стати диверсифікація напрямків постачання природного газу, аби не допустити повторення маніпуляцій з цінами, як це свого часу робила росія, використовуючи монопольне становище на європейському ринку.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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