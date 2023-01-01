Зростання світового ВВП: прогноз експертів на 2023 рік — Finance.ua
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Зростання світового ВВП: прогноз експертів на 2023 рік

Світ
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує 2023 року зростання світового ВВП на рівні 1,4%. Раніше прогноз становив 1,7%.
«Прогнози зростання світового ВВП на 2023 рік були переглянуті у бік зниження на тлі посилення боротьби центральних банків з інфляцією та погіршення перспектив китайського ринку нерухомості», — вважає Fitch.
Зростання ВВП США в 2023 року становитиме 0,2 відсотка (раніше 0,5%). Fitch очікує зростання ВВП Єврозони на 0,2 відсотка замість зниження на 0,1 відсотка.
Вирішальним фактором, який стримує зростання економік США та єврозони, Fitch вважає підвищення ключових ставок національними регуляторами.
Крім того, згідно з прогнозом Fitch, відновлення економіки Китаю стримується коронавірусними обмеженнями та затяжним спадом у сфері нерухомості. Прогнозується, що зростання у 2023 році відновиться лише до 4,1 відсотка, а не до 4,5 відсотка, як передбачалося раніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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