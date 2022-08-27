Зростання ціни на електронних земельних аукціонах становить близько 100% — Finance.ua

Зростання ціни на електронних земельних аукціонах становить близько 100%
У системі «Прозорро.Продажі» від початку війни оголошено 413 нових земельних аукціонів.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Загалом в системі уже завершено 809 аукціонів. Дохід організаторів за цей час сягнув 191 млн грн, а загальна оголошена вартість виставлених на торги під час війни земель становить понад 400 млн грн.
Загалом від початку запуску земельних аукціонів станом на сьогодні в системі оголошено 5983 земельні аукціони, з них:
- 3548 — з оренди;
- 2435 — із продажу землі.
Вартість усіх лотів з оренди землі сягає 148 млн грн, вони охоплюють площу у 25 тис. га.
Вартість лотів із продажу землі сягає 2 млрд 178 млн грн із площею 3,8 тис. га.
Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів з оренди та продажу землі — Львівська, Одеська, Київська, Закарпатська та Черкаська області.
Зростання ціни на торгах становить близько 100%.
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