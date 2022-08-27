Зростання ціни на електронних земельних аукціонах становить близько 100% — Finance.ua

Зростання ціни на електронних земельних аукціонах становить близько 100% Вчора 21:15 — Аграрний ринок

У системі «Прозорро.Продажі» від початку війни оголошено 413 нових земельних аукціонів.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики

Загалом в системі уже завершено 809 аукціонів. Дохід організаторів за цей час сягнув 191 млн грн, а загальна оголошена вартість виставлених на торги під час війни земель становить понад 400 млн грн.

Загалом від початку запуску земельних аукціонів станом на сьогодні в системі оголошено 5983 земельні аукціони, з них:

3548 — з оренди;

2435 — із продажу землі.

Вартість усіх лотів з оренди землі сягає 148 млн грн, вони охоплюють площу у 25 тис. га.

Вартість лотів із продажу землі сягає 2 млрд 178 млн грн із площею 3,8 тис. га.

Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів з оренди та продажу землі — Львівська, Одеська, Київська, Закарпатська та Черкаська області.

Зростання ціни на торгах становить близько 100%.

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