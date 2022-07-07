Зростання акцій і фунта: як британський ринок відреагував на відставку Джонсона — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання акцій і фунта: як британський ринок відреагував на відставку Джонсона

278
Курс фунта стерлінгів зміцнився на 0,6% до $1,1994, а біржовий індекс FTSE 250 зріс на 0,9% на тлі новин про відставку глави британського уряду Бориса Джонсона.
Про це пише Bloomberg.
Реакція ринку була позитивною — курс фунта наблизився до 1,20 долара. Індекс FTSE 100 зріс разом з іншими світовими фондовими індексами.
«Фунт стерлінгів цього року вже впав на 11% і все більше залежить від глобальних ризикових настроїв. Інвестори більше стурбовані напрямком політики Банку Англії, а не тим, хто очолює уряд на Даунінг-стріт», — пише агентство.
«Я не вірю, що ця відставка матиме великий вплив на ринки», — сказав Майкл Кеуш, менеджер в Bellevue Asset Management.
«Це, безумовно, приносить додаткову невизначеність, але в загальному плані, з усією справжньою великою невизначеністю навколо, я не думаю, що це сильно вплине на ринки», — додав він.
Інші опитані інвестори вважають, що відставка Джонсона може сприятливо позначитися на вартості британських активів, які перебували під тиском через високу інфляцію в країні, послаблення економіки та політичну невизначеність.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.