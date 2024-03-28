Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи — Finance.ua

Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи 28.03.2024, 01:15 — Технології&Авто

Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи

Zoom представив нову Zoom Workplace — платформу для спільної роботи на основі штучного інтелекту та з можливостями Zoom AI Companion.

Про це йдеться в офіційному блозі на сайті компанії.

Zoom Workplace надає можливість вибору та дозволяє клієнтам оптимізувати роботу за допомогою API, SDK і понад 2500 інтеграцій у Zoom App Marketplace, включаючи інтеграцію з Microsoft, Google та іншими.

Нові функції

Zoom Workplace працює на основі Zoom AI Companion. Це ШІ-помічник, який допоможе підвищити продуктивність протягом робочого дня завдяки високоякісним і точним результатам. В Zoom зазначають, що транскрипція AI Companion виконувалася з точністю 95% і він давав результати, які були в чотири рази швидшими, ніж вебверсія ChatGPT-4.

Ask AI Companion буде створювати матеріали для підготовки до мітингів, складати порядок денний та генерувати ідеї.

З’явиться Zoom Team Chat — місце, де можна буде створювати групи каналів та ділитися ними з колегами, одночасно працювати у дошці та спілкуватися в чаті.



Нові можливості спільного редагування та управління дозволами для Microsoft OneDrive і Google Drive.

Розумні бейджі з іменами, які дозволять іншим учасникам зустрічі бачити ім'я людини в Zoom Room.

Оновлений ШІ для Zoom Phone. Він резюмуватиме мітинги та отримуватиме ключову інформацію з голосової пошти та SMS-повідомлень.

Введуть більше можливостей платформи Workvivo, яку Zoom придбали минулого року. Вона транслюватиме важливі оновлення, новини та події співробітникам на пристроях, сертифікованих Zoom для Zoom Rooms.

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