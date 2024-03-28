Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи

Технології&Авто
7
Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи
Zoom запускає Workplace: нову масштабну платформу зі штучним інтелектом для колективної роботи
Zoom представив нову Zoom Workplace — платформу для спільної роботи на основі штучного інтелекту та з можливостями Zoom AI Companion.
Про це йдеться в офіційному блозі на сайті компанії.
Zoom Workplace надає можливість вибору та дозволяє клієнтам оптимізувати роботу за допомогою API, SDK і понад 2500 інтеграцій у Zoom App Marketplace, включаючи інтеграцію з Microsoft, Google та іншими.

Нові функції

  • Zoom Workplace працює на основі Zoom AI Companion. Це ШІ-помічник, який допоможе підвищити продуктивність протягом робочого дня завдяки високоякісним і точним результатам. В Zoom зазначають, що транскрипція AI Companion виконувалася з точністю 95% і він давав результати, які були в чотири рази швидшими, ніж вебверсія ChatGPT-4.
  • Ask AI Companion буде створювати матеріали для підготовки до мітингів, складати порядок денний та генерувати ідеї.
  • З’явиться Zoom Team Chat — місце, де можна буде створювати групи каналів та ділитися ними з колегами, одночасно працювати у дошці та спілкуватися в чаті.
  • Нові можливості спільного редагування та управління дозволами для Microsoft OneDrive і Google Drive.
  • Розумні бейджі з іменами, які дозволять іншим учасникам зустрічі бачити ім'я людини в Zoom Room.
  • Оновлений ШІ для Zoom Phone. Він резюмуватиме мітинги та отримуватиме ключову інформацію з голосової пошти та SMS-повідомлень.
  • Введуть більше можливостей платформи Workvivo, яку Zoom придбали минулого року. Вона транслюватиме важливі оновлення, новини та події співробітникам на пристроях, сертифікованих Zoom для Zoom Rooms.
За матеріалами:
Sundries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.