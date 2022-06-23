Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів — Finance.ua

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Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів

Технології&Авто
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Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів
Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів
Сервіс для відеозв’язку Zoom планує надати безкоштовний доступ до своїх сервісів українським університетам та установам професійно-технічної освіти.
Про це у середу, 22 червня, повідомив віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Таку послугу нададуть на майбутній навчальний рік. При цьому студентам буде доступна функція Large Meeting, яка дозволить учасникам навчального процесу виконувати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.
За словами міністра, зараз це дуже важливо, оскільки велика кількість українських студентів буквально захищають свої дипломи в окопах, а вчителі проводять уроки з бомбосховищ.
«Зараз деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, захищаючи державу, а вчителі проводять уроки для школярів прямо із бомбосховищ», — прокоментував він.
До речі, сервіс телебачення OLL.TV надає можливість перегляду кращих ТВ-каналів, фільмів, серіалів та спортивних трансляцій у найвищій якості зображення та звуку.

Скористатись сервісом OLL.TV

За матеріалами:
Корреспондент.net
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