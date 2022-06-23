Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів — Finance.ua

Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів Вчора 23:32 — Технології&Авто

Zoom спростить для українців доступ до низки сервісів

Сервіс для відеозв’язку Zoom планує надати безкоштовний доступ до своїх сервісів українським університетам та установам професійно-технічної освіти.

Про це у середу, 22 червня, повідомив віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Таку послугу нададуть на майбутній навчальний рік. При цьому студентам буде доступна функція Large Meeting, яка дозволить учасникам навчального процесу виконувати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.

За словами міністра, зараз це дуже важливо, оскільки велика кількість українських студентів буквально захищають свої дипломи в окопах, а вчителі проводять уроки з бомбосховищ.

«Зараз деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, захищаючи державу, а вчителі проводять уроки для школярів прямо із бомбосховищ», — прокоментував він.

До речі, сервіс телебачення OLL.TV надає можливість перегляду кращих ТВ-каналів, фільмів, серіалів та спортивних трансляцій у найвищій якості зображення та звуку.

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