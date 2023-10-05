Zoom додає функцію з редагування документів — Finance.ua

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Zoom додає функцію з редагування документів

Технології&Авто
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Zoom додає функцію з редагування документів
Zoom додає функцію з редагування документів
Платформа Zoom оголосила, що додає текстовий редактор до свого набору інструментів та експериментує з новими функціями.
Про це повідомляє Bloomberg.
Спільне редагування документів, подібне до Google Docs, буде доступне в Zoom наступного року. Як заявив директор з виробництва Сміта Хашим, цей інструмент може містити інформацію та резюме, створені штучним інтелектом під час зустрічей у Zoom.
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Zoom також працює над додаванням інтерактивних віртуальних об'єктів під час відеозв'язку для таких цілей, як реклама продуктів або освіта. Крім того, планують додати функцію, яка сканує «невербальні сигнали» учасників зустрічі і дає підказки, наприклад, пропонує зателефонувати тому, хто виглядає так, ніби хоче поговорити.
У вересні Zoom представив функції штучного інтелекту, такі як підбиття підсумків дзвінків і написання повідомлень під час віртуальних дзвінків. Нові інструменти включені до платних тарифних планів без додаткової плати. За словами Хашима, компанія прагне, щоб функції штучного інтелекту залишалися безкоштовними для користувачів.
За матеріалами:
Укрінформ
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