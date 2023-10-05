Zoom додає функцію з редагування документів — Finance.ua

Zoom додає функцію з редагування документів Сьогодні 07:43 — Технології&Авто

Zoom додає функцію з редагування документів

Платформа Zoom оголосила, що додає текстовий редактор до свого набору інструментів та експериментує з новими функціями.

Про це повідомляє Bloomberg

Спільне редагування документів, подібне до Google Docs, буде доступне в Zoom наступного року. Як заявив директор з виробництва Сміта Хашим, цей інструмент може містити інформацію та резюме, створені штучним інтелектом під час зустрічей у Zoom.

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Zoom також працює над додаванням інтерактивних віртуальних об'єктів під час відеозв'язку для таких цілей, як реклама продуктів або освіта. Крім того, планують додати функцію, яка сканує «невербальні сигнали» учасників зустрічі і дає підказки, наприклад, пропонує зателефонувати тому, хто виглядає так, ніби хоче поговорити.

У вересні Zoom представив функції штучного інтелекту, такі як підбиття підсумків дзвінків і написання повідомлень під час віртуальних дзвінків. Нові інструменти включені до платних тарифних планів без додаткової плати. За словами Хашима, компанія прагне, щоб функції штучного інтелекту залишалися безкоштовними для користувачів.

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