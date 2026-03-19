«Золотий купол» подорожчав на 10 мільярдів Сьогодні 07:06

Вартість розробки перспективної системи протиракетної оборони США під назвою Golden Dome («Золотий купол») зросла до 185 мільярдів доларів, що на 10 мільярдів доларів більше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомив керівник програми генерал Космічних сил США Майкл Гетлейн, пише Reuters

Golden Dome передбачає розширення наземних оборонних споруд, таких як ракети-перехоплювачі, сенсори та системи командування і керування, а також додавання космічних елементів, призначених для виявлення, відстеження та потенційної протидії вхідним загрозам з орбіти.

Сума у 185 мільярдів доларів охоплює те, що Гетлейн назвав «об'єктивною архітектурою» — системою повних можливостей, яка буде реалізована протягом наступного десятиліття.

Керівник програми зазначив, що зброя спрямованої енергії та штучний інтелект наступного покоління є найперспективнішими технологіями для зниження вартості перехоплення.

«Золотий купол» США та його ціна

«Золотий купол» є ініціативою американського президента Дональда Трампа, яка стартувала на початку 2025 року. За декілька місяців в рамках контрактів з агенцією протиракетної оборони США до цієї програми приєдналося понад 250 компаній.

Раніше зазначалося, що загальна оцінка ймовірної вартості «Золотого куполу» сягає понад $175 млрд — і це за оптимістичними прогнозами від президента Дональда Трампа. Водночас бюджетне управління Конгресу оцінило його у $542 млрд.

УНІАН

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.