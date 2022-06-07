Золотовалютні резерви в росії стануть держтаємницею: дані хочуть засекретити — Finance.ua
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Золотовалютні резерви в росії стануть держтаємницею: дані хочуть засекретити

Вчора 20:22Світ
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Золотовалютні резерви в росії стануть держтаємницею: дані хочуть засекретитиЗолотовалютні резерви в росії стануть держтаємницею: дані хочуть засекретити
У росії запропонували засекретити дані про золотовалютні резерви (ЗВР). Цю інформацію хочуть зарахувати до державної таємниці нібито для захисту від «недружніх держав».
Відповідний законопроект розробило Міністерство економічного розвитку рф. Документ уже отримав схвалення урядової комісії з законопроектної діяльності, пише РБК.
російське відомство запропонувало «встановити режим таємності для відомостей про розмір золотого запасу та валютних резервів». Автори документа хочуть внести поправки до закону про державну таємницю, вилучивши дані про розмір золотого запасу та валютних резервів з переліку відомостей, що не підлягають засекреченню.
У Мінекономрозвитку пояснили: інформацію треба засекретити, щоби її не могли отримати «недружні іноземні держави». Втім, раніше Центробанк рф і так максимально скоротив обсяг відкритої інформації про резерви.
Зокрема, було приховано дані про валютну та географічну структуру ЗВР. Це сталося через посилення санкцій проти росії і замороження близько половини золотовалютних резервів рф — 300 мільярдів доларів.
За поки що відкритими даними Центробанку рф, загальний обсяг золотовалютних резервів країни станом на 27 травня становив 589,6 мільярда доларів. У цій сумі враховуються і заблоковані кошти.
За матеріалами: Обозреватель
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