Золото в салоні та 740 сил: представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії — Finance.ua
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Золото в салоні та 740 сил: представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії

Технології&Авто
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Золото в салоні та 740 сил: представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії
Золото в салоні та 740 сил: представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії, Фото: Bentley
В американському Монтереї на шоу ретро-авто представили ультраексклюзивний Bentley Mulliner Batur. Усього випустять лише 18 таких авто вартістю $1,95 мільйона, і це найдорожча модель в історії британської марки.
Про це повідомляє сайт Bentley.
Розкішне купе створене в підрозділі Mulliner, яке з 30-х років ХХ століття створює найдорожчі Bentley. Модель є свого роду наступником кабріолета Bentley Mulliner Bacalar.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Автомобіль відкриває новий напрямок у дизайні британської марки. З одного боку, Bentley Mulliner Batur зберігає класичні риси на зразок довгого капота, широкої радіаторної решітки та вигнутого даху. З іншого — у нього карбоновий обвіс, сучасні розкосі фари, тоненькі ліхтарі та висувне антикрило. До речі, у Bentley пообіцяли, що схожий дизайн буде й у першого електрокара марки, який з’явиться у 2025 році.
У Mulliner завжди славилися своїми шикарними інтер’єрами. Салон Bentley Batur можуть обшити шкірою чи алькантарою, покупець може вибрати дерево, карбон чи натуральне волокно. В обробці є навіть 18-каратне золото. Купе отримало віртуальну панель приладів і три циферблати на центральній консолі.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Новий Bentley Mulliner Batur отримав знайомий 6,0-літровий W12 твін-турбо, але зі збільшеною до 740 к.с. і 1000 Н∙м віддачею. Це найпотужніша модель в історії Bentley. З 8-ступінчастою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає близько 3 с, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год.
Крім того, розробники обіцяють відмінну керованість. В арсеналі авто — повний привід, пневмопідвіска, активні стабілізатори та задні колеса, що повертаються. Уповільнюють його величезні керамічні гальма діаметром 440 мм спереду та 410 мм ззаду.
За матеріалами:
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