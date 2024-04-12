Золото подорожчало до історичного максимуму — Finance.ua

Золото подорожчало до історичного максимуму
Ціни на золото досягли історичного максимуму. Покупки центральних банків на тлі геополітичної напруги підтримали імпульс.
Про це повідомляє Reuters.
Спотове золото подорожчало на 0,9% до 2395,56 доларів за унцію. Ф’ючерси на американське золото зросли на 1,7% - до 2413,00 доларів.
«Одна річ, яка безперечно сприяє покупці золота, — це війни, що відбуваються по всьому світу. Якщо ми подивимося на історію, це завжди відбувалося, оскільки золото — це безпечна гавань», — сказав аналітик ACY Securities Лука Сантос.
Незважаючи на недавні дані щодо інфляції та сильний звіт про зайнятість у США минулого тижня, який викликав ще більше питань щодо можливості зниження ставок цього року, золото готується до четвертого щотижневого зростання поспіль. За рік ціни зросли понад 15%.
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