Золото подорожчало до історичного максимуму — Finance.ua
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Золото подорожчало до історичного максимуму

Банківські метали
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Золото подорожчало до історичного максимуму
Золото подорожчало до історичного максимуму
Ціни на золото досягли історичного максимуму. Покупки центральних банків на тлі геополітичної напруги підтримали імпульс.
Про це повідомляє Reuters.
Спотове золото подорожчало на 0,9% до 2395,56 доларів за унцію. Ф’ючерси на американське золото зросли на 1,7% - до 2413,00 доларів.
«Одна річ, яка безперечно сприяє покупці золота, — це війни, що відбуваються по всьому світу. Якщо ми подивимося на історію, це завжди відбувалося, оскільки золото — це безпечна гавань», — сказав аналітик ACY Securities Лука Сантос.
Незважаючи на недавні дані щодо інфляції та сильний звіт про зайнятість у США минулого тижня, який викликав ще більше питань щодо можливості зниження ставок цього року, золото готується до четвертого щотижневого зростання поспіль. За рік ціни зросли понад 15%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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