Золото досягло нових цінових рекордів — Finance.ua

Золото досягло нових цінових рекордів
Золото досягло нового рекорду в $2,730 за унцію в понеділок, оскільки інвестори активно шукають безпечні активи.
Про це пише Trading Economics.
Зростання цін зумовлене підвищеним попитом на «тиху гавань» через ескалацію конфлікту на Близькому Сході після заяви Хезболли про вступ у більш інтенсивну фазу боротьби з Ізраїлем. Підтримку зростанню цін також надали повідомлення про удари ізраїльської авіації по південних передмістях Бейрута та іншим регіональним цілям.
Додатково на ринок впливає невизначеність навколо майбутніх президентських виборів у США, що підвищує привабливість безпечних активів. Очікування на пом’якшення монетарної політики з боку основних центробанків також підтримують ціни на золото. Нещодавно Народний банк Китаю знизив ключові ставки в рамках стимулюючих заходів, а Європейський центральний банк втретє цього року скоротив ставки минулого тижня.
Однак, нещодавні сильні економічні дані з США посилили очікування щодо менш м’якої політики Федеральної резервної системи, що може вплинути на подальший курс золота.
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