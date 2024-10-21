Золото досягло нових цінових рекордів — Finance.ua

Золото досягло нових цінових рекордів Вчора 20:10 — Банківські метали

Золото досягло нових цінових рекордів

Золото досягло нового рекорду в $2,730 за унцію в понеділок, оскільки інвестори активно шукають безпечні активи.

Зростання цін зумовлене підвищеним попитом на «тиху гавань» через ескалацію конфлікту на Близькому Сході після заяви Хезболли про вступ у більш інтенсивну фазу боротьби з Ізраїлем. Підтримку зростанню цін також надали повідомлення про удари ізраїльської авіації по південних передмістях Бейрута та іншим регіональним цілям.

Додатково на ринок впливає невизначеність навколо майбутніх президентських виборів у США, що підвищує привабливість безпечних активів. Очікування на пом’якшення монетарної політики з боку основних центробанків також підтримують ціни на золото. Нещодавно Народний банк Китаю знизив ключові ставки в рамках стимулюючих заходів, а Європейський центральний банк втретє цього року скоротив ставки минулого тижня.

Однак, нещодавні сильні економічні дані з США посилили очікування щодо менш м’якої політики Федеральної резервної системи, що може вплинути на подальший курс золота.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.