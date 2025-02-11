❤️Знижки до -18% на страхування до Дня закоханих! Захист, що починається з турботи! — Finance.ua
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❤️Знижки до -18% на страхування до Дня закоханих! Захист, що починається з турботи!

Страхування
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❤️Знижки до -18% на страхування до Дня закоханих! Захист, що починається з турботи!
❤️Знижки до -18% на страхування до Дня закоханих! Захист, що починається з турботи!
Любов — це про безпеку та впевненість у завтрашньому дні. Тому до 14 лютого ми даруємо до -18% знижки на страхування авто, здоров’я та життя! 🚗🏡💼
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✅ -18% на Автоцивілку — щоб жодні пригоди на дорозі не псували настрій.
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Finance.ua Страхування — твій путівник у світі вигідного страхування!
За матеріалами:
Finance.ua
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