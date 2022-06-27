Знижка -50% на виїзну автомийку при оформленні автоцивілки на Finance.ua — Finance.ua

Знижка -50% на виїзну автомийку при оформленні автоцивілки на Finance.ua Вчора 10:44 — Особисті фінанси

Знижка -50% на виїзну автомийку при оформленні автоцивілки на Finance.ua

виїзну автомийку за унікальним промокодом. Finance.ua разом із партнером Tendido при оформленні поліса ОСЦПВ (автоцивілка) дарує знижку −50% наза унікальним промокодом.

Виїзна автомийка — це унікальний та комфортний сервіс для водія, який можна замовити в додатку Tendido за акційною ціною.

Все, що потрібно:

оформити поліс автоцивілка (ОСЦПВ) на Finance.ua та отримати відповідний лист з промокодом;

встановити мобільний додаток партнера;

вказати на карті місце, де стоїть ваше авто, обрати бажані послуги та зручний для мийки час.

Все! Вже скоро чисте авто чекатиме на вас. Коли мийку буде завершено, клінери Tendido надішлють відповідне сповіщення вам у додаток.

*Акція діє лише для тих клієнтів, які у полі Місце реєстрації власника під час замовлення вказують місто Київ. Унікальний промокод буде надіслано вам на email.

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