Знищення Каховської ГЕС: збитки від загибелі тварин на Херсонщині оцінюються у 883 млн гривень — Finance.ua
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Знищення Каховської ГЕС: збитки від загибелі тварин на Херсонщині оцінюються у 883 млн гривень

Казна та Політика
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Знищення Каховської ГЕС: збитки від загибелі тварин на Херсонщині оцінюються у 883 млн гривень
Знищення Каховської ГЕС: збитки від загибелі тварин на Херсонщині оцінюються у 883 млн гривень, Фото: Сергій Коровайний
Внаслідок знищення Каховської ГЕС і руйнування дамби можлива масова загибель диких тварин, оскільки росіяни скоїли злочин саме у сезон розмноження.
Про це повідомляє міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
За орієнтовними підрахунками Державної екологічної інспекції України, через підрив Каховської греблі можлива загибель диких тварин вже оцінюється у понад 883 млн гривень.
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«Під час війни дикі тварини страждають не менше, ніж люди. Ті, кому вдалося врятуватися під час лиха, лишаються без домівки. росіяни скоїли злочин у сезон масового розмноження», — написав він
За його словами, від розливу водосховища могли постраждати коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті, а ті тварини які вижили, змушені шукати нове місце та пристосовуватися до нових умов.
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Він наголосив, що цифра збитків не остаточна і підрахунки тривають. На прикладі російської війни в Україні світ має раз і назавжди зрозуміти, що таке росія. Загарбники приходять не для того, щоб встановити свої правила. Вони приходять руйнувати й вбивати все живе без винятків.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Діло
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