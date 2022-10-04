"Знятий з військового обліку": чи допоможе ця відмітка перетнути кордон — Finance.ua

"Знятий з військового обліку": чи допоможе ця відмітка перетнути кордон Вчора 19:33 — Особисті фінанси

"Знятий з військового обліку": чи допоможе ця відмітка перетнути кордон

В Україні під час воєнного стану заборонений виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Якщо чоловіки мають документи з позначкою «знятий з військового обліку», це не допоможе їм перетнути кордон. Чому — пояснює експерт Telegram-каналу «Адвокат Права».

Чинний Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» апелює двома поняттями:

зняття з військового обліку;

виключений з військового обліку.



Різницю пояснимо на прикладі. Скажімо, однією з підстав власне зняття з військового обліку військовозобов’язаних відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 5 статті 37 вищевказаного Закону України є вибування в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання. Однак, на новому місці проживання особа повинна стати на військовий облік.

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» у частини 6 статті 37 встановлює, що виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;



визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;



досягли граничного віку перебування в запасі;



припинили громадянство України;



були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;



направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;



померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.



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Як бачимо, виключення має зовсім іншу юридичну природу, за своєю суттю це припинення дії як такої, а зняття у розумінні Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» — це суто зміна місця (тобто ТКЦ та СП) або зміна облікового списку.

У реаліях сьогодення для перетину кордону на підставі непридатності до військової служби необхідно мати:

висновок ВЛК про непридатність;

відмітку «виключений з військового обліку».



Державна прикордонна служба України у своєму листі від 17 березня 2022 року визначила, що обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років НЕ застосовуються до осіб, зокрема, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у воєнний час.

Підтверджувальними документами може бути довідка військово-лікарської комісії про непридатність.

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