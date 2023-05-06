Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі — Finance.ua

Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі

У квітні українці придбали 3,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 300% більше, ніж у квітні минулого року та на 3% більше, ніж у березні-2023. Така кількість продажів виявилася новим рекордом продажів електромобілів в Україні.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Більшість електромобілів (48,4%, 1 598 шт.) привезли вживаними з-за кордону, отже, імпорт авто з пробігом надалі залишається основним джерелом поповнення українського парку електричних авто.

Станом на кінець квітня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 55 267 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 53 318 легкових, 1 944 вантажних та 5 автобусів.

Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У квітні щодо таких уклали аж 342 угоди купівлі-продажу.

На друге місце піднялася Tesla Model 3 (106 угод), потіснивши Volkswagen ID.4 на третє місце (100 шт.), інтерес до котрого падає місяць за місяцем.

Nissan Leaf — 342 шт. Tesla Model 3 — 106 шт. Volkswagen ID.4 — 100 шт. Honda M-NV — 89 шт. Volkswagen E-Golf — 79 шт. Tesla Model S — 51 шт. Tesla Model Y — 48 шт. Renault Zoe — 40 шт. BMW i3 — 37 шт. Chevrolet Bolt — 26 шт.

Топ імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у квітні зберіг Nissal Leaf (349 шт.). На другому місці залишається Tesla Model 3 (146 шт.), а на третє із п’ятого піднявся Volkswagen E-Golf (139 шт.).

На четверту сходинку піднялося Renault Zoe (110 шт.), потіснивши на п’яте місце Tesla Model Y (109 шт.).

Nissan Leaf — 349 шт. Tesla Model 3 — 146 шт. Volkswagen E-Golf — 139 шт. Renault Zoe — 110 шт. Tesla Model Y — 109 шт. Volkswagen ID.4 — 103 шт. Tesla Model S — 83 шт. Mercedes-Benz B-Classe — 50 шт. Honda M-NV — 39 шт. Tesla Model X — 35 шт.

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками квітня зайняв Volkswagen ID.4 (125 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (49 шт.), а третє — Volkswagen ID.6 (34 шт.).

Volkswagen ID.4 — 125 шт. Honda M-NV — 49 шт. Volkswagen ID.6 — 34 шт. MG 4 — 25 шт. BMW iX — 19 шт. Volkswagen ID.3 — 16 шт. Honda e:NP — 114 шт. Mercedes-Benz EQS — 13 шт. Audi E-Tron — 10 шт. Honda e:NS — 18 шт.

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