Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі — Finance.ua

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Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі

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Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі
Знову рекорд: українці надалі активно купують електромобілі
У квітні українці придбали 3,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 300% більше, ніж у квітні минулого року та на 3% більше, ніж у березні-2023. Така кількість продажів виявилася новим рекордом продажів електромобілів в Україні.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Більшість електромобілів (48,4%, 1 598 шт.) привезли вживаними з-за кордону, отже, імпорт авто з пробігом надалі залишається основним джерелом поповнення українського парку електричних авто.
Станом на кінець квітня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 55 267 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 53 318 легкових, 1 944 вантажних та 5 автобусів.

Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У квітні щодо таких уклали аж 342 угоди купівлі-продажу.
На друге місце піднялася Tesla Model 3 (106 угод), потіснивши Volkswagen ID.4 на третє місце (100 шт.), інтерес до котрого падає місяць за місяцем.
  1. Nissan Leaf — 342 шт.
  2. Tesla Model 3 — 106 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 100 шт.
  4. Honda M-NV — 89 шт.
  5. Volkswagen E-Golf — 79 шт.
  6. Tesla Model S — 51 шт.
  7. Tesla Model Y — 48 шт.
  8. Renault Zoe — 40 шт.
  9. BMW i3 — 37 шт.
  10. Chevrolet Bolt — 26 шт.

Топ імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у квітні зберіг Nissal Leaf (349 шт.). На другому місці залишається Tesla Model 3 (146 шт.), а на третє із п’ятого піднявся Volkswagen E-Golf (139 шт.).
На четверту сходинку піднялося Renault Zoe (110 шт.), потіснивши на п’яте місце Tesla Model Y (109 шт.).
  1. Nissan Leaf — 349 шт.
  2. Tesla Model 3 — 146 шт.
  3. Volkswagen E-Golf — 139 шт.
  4. Renault Zoe — 110 шт.
  5. Tesla Model Y — 109 шт.
  6. Volkswagen ID.4 — 103 шт.
  7. Tesla Model S — 83 шт.
  8. Mercedes-Benz B-Classe — 50 шт.
  9. Honda M-NV — 39 шт.
  10. Tesla Model X — 35 шт.

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками квітня зайняв Volkswagen ID.4 (125 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (49 шт.), а третє — Volkswagen ID.6 (34 шт.).
  1. Volkswagen ID.4 — 125 шт.
  2. Honda M-NV — 49 шт.
  3. Volkswagen ID.6 — 34 шт.
  4. MG 4 — 25 шт.
  5. BMW iX — 19 шт.
  6. Volkswagen ID.3 — 16 шт.
  7. Honda e:NP — 114 шт.
  8. Mercedes-Benz EQS — 13 шт.
  9. Audi E-Tron — 10 шт.
  10. Honda e:NS — 18 шт.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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